باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه مدعی شد که آمریکا و ایران می‌توانند تا سه‌شنبه یا چهارشنبه به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز و بازگرداندن آزادی تردد کشتی‌های تجاری دست یابند.

بسنت به CNBC گفت: «ما در حال مذاکره با ایرانی‌ها هستیم. این احتمال وجود دارد که امروز یا فردا به توافقی برای بازگشایی تنگه و حرکت به سمت موضعی عادی‌تر در این درگیری دست یابیم.»

بسنت در مورد عوارض هم مدعی شد: «این آزادی تردد خواهد بود. اگرچه اوضاع در چند روز گذشته هنوز کمی خطرناک بوده است، اما همین الان هم شاهد خروج تعداد زیادی کشتی بوده‌ایم.»

منبع: آناتولی