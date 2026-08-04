باشگاه خبرنگاران جوان - در ساعت ۱۳:۴۵ ظهر امروز ، برابر اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره حادثه رانندگی در کیلومتر ۱ محور الشتر به خرمآباد، بلافاصله عوامل پلیسراه، عوامل انتظامی و دستگاههای امدادی جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
در بررسیهای بهعملآمده مشخص شد که یک دستگاه خودروی کامیون ایسوزو به دلیل نامعلومی واژگون شده است. متأسفانه در این حادثه تلخ، راننده کامیون به دلیل شدت جراحات وارده در دم فوت کرد.
کارشناسان پلیسراه پس از بررسی دقیق صحنه تصادف، علت تامه این حادثه را "خستگی و خوابآلودگی راننده" تشخیص دادند. اقدامات قانونی لازم در این خصوص انجام و پرونده جهت سیر مراحل اداری تشکیل شد.
منبع: پلیس لرستان