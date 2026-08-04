روایت خدمت و همدلی در مسیر جاماندگان اربعین

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۴، از نخستین ساعات صبح سه‌شنبه ۱۳ مردادماه، با برگزاری ایین جاماندگان اربعین حسینی در مسیر۱۳ کیلومتری امام حسین(ع) تا حرم عبدالعظیم (ع)،اهالی دارالمومنین تهران نیز حضوری پرشور داشتند و جلوه ای از همدلی و ارادت به سیدالشهدا را به نمایش گذاشتند.

در این راستا برنامه‌های متنوع فرهنگی، مذهبی و خدماتی با مشارکت مدیریت شهری منطقه ۱۴ در محدوده پلازای امیرکبیر، میدان خراسان و بخش‌هایی از خیابان ۱۷ شهریور برای هزاران نفر از عاشقان حسینی برگزارشد

در این مراسم، اجرای مداحی، شعرخوانی، روایتگری، قرائت زیارت اربعین، نوای گرم کربلایی صالح و اجرای گروه دمامه‌زنی، حال‌وهوایی معنوی و حماسی به مسیر بخشید و شعار «باید برخاست» و فریاد خون‌خواهی شهدای ایران، از زبان زائران و عزاداران طنین‌انداز شد.

در کنار برنامه‌های فرهنگی، غرفه‌های متنوع اجتماعی و فرهنگی، پردیس کودک و نوجوان دارالمؤمنین، موکب‌های پذیرایی و ایستگاه‌های خدمت از سوی منطقه فضایی مناسب را برای حضور خانواده‌ها فراهم کردند.

همچنین خدمات سلامت‌محور شامل ویزیت رایگان و آنلاین پزشک عمومی، غربالگری فشار خون و ارائه مشاوره‌های سلامت به شهروندان ارائه شد.

موکب پذیرایی هیئت محبان‌الرضا(ع)، گروه جهادی آرمان و گروه جهادی دانشجویی منطقه ۱۴ نیز با توزیع نذورات و پذیرایی از عزاداران، جلوه‌ای از فرهنگ خدمت بی‌منت را به نمایش گذاشتند.

در بخش خدمات شهری نیز تیم‌های خدمات شهری منطقه، مدیریت پسماند، حمل‌ونقل و ترافیک، ستاد مدیریت بحران، تیم‌های HSE شهرداری، نیروهای هلال‌احمر و اورژانس با استقرار در طول مسیر، مسئولیت تأمین ایمنی، نظم، پاکیزگی و خدمات‌رسانی به زائران را بر عهده داشتند.

همچنین گروه‌های دوام منطقه ۱۴ با برپایی غرفه راهنمای گمشدگان، ضمن ارائه خدمات راهنمایی به کودکان و خانواده‌هایی که در ازدحام جمعیت از همراهان خود جدا شده بودند، در ایجاد آرامش و تسهیل حضور شهروندان نقش‌آفرینی کردند؛ خدمتی که تا پس از اقامه نماز ظهر و پایان مراسم نیز ادمه یافت.

حضور امیر شهرابی، شهردار منطقه ۱۴، به همراه مدیران شهری در کنار شهروندان و عزاداران حسینی، جلوه‌ای از همدلی، وحدت و همراهی مدیریت شهری با مردم را به نمایش گذاشت.

شهرابی در مسیر جاماندگان اربعین حسینی ضمن خداقوت به تیم های خدمت رسان و مجریان و میزبانان منطقه برای خدمتگزاران دعای خیر کرد.

درپایان آیین جاماندگان اربعین پایتخت،اهالی دارالمومنین تهران، به یاد شهدای کربلا و در فضایی سرشار از وحدت و همبستگی مردمی ، نماز ظهر را اقامه کردند، مراسمی که پیام آن، از مسیر جاماندگان اربعین تا کربلا و فراتر از مرزها، ندای واحد مردم این بود؛ باید برخاست.