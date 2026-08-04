باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمدرضا رادان روز سه‌شنبه در بازدید از گذرگاه مهران اظهار کرد: نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر از زائرانی که از این مرز خارج شده‌اند همچنان در کشور عراق حضور دارند.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راهداری استان ایلام برای بازگشت و جابه‌جایی زائران تمهیدهای ویژه‌ای اندیشیده‌اند تا این هموطنان برای رسیدن به استان‌های خود مشکل سفر نداشته باشند.

سردار رادان ادامه داد: بیش از یک هزار دستگاه اتوبوس در گذرگاه مرزی مهران برای جابه‌جایی زائران و انتقال آنان به شهرهای مقصد پیش‌بینی شده است.

وی تاکید کرد: زائران باید سفر بازگشت خود را مدیریت کنند و زمان آن را به ساعت‌های پایانی موکول نکنند.

فرمانده انتظامی کل کشور افزود: نیروهای پلیس، مرزبانی، یگان ویژه و راهور تا بازگشت آخرین زائر به کشور در آماده‌باش کامل باقی می‌مانند.

گذرگاه مرزی مهران از آغاز ماه صفر تا کنون پذیرای افزون بر ۲.۵ میلیون تردد زائران بوده است که بیش‌ترین آمار در میان دیگر مرزهای اربعینی به شمار می‌رود.

ایلام گرانیگاه اصلی سفرهای اربعین به شمار می‌رود و سالانه بیش از ۶۰ درصد از زائران این استان را برای رسیدن به عتبات عالیات برمی‌گزینند.

توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، فراخ‌سازی مسیرهای کوهستانی، بهبود شبکه روشنایی تونل‌ها و ایمن‌سازی راه‌های این استان مرزی از برنامه‌های پیوسته در سال‌های گذشته برای روان‌سازی سفر زائران اربعین بوده است.

روزانه در شرایط عادی نزدیک به ۲۰ هزار زائر و مسافر ایرانی و عراقی از این گذرگاه مرزی رفت‌وآمد می‌کنند که در اوج موج سفرهای اربعینی این رقم به نزدیک ۳۰۰ هزار تردد می‌رسد.

امنیت بالا، نزدیکی به شهرهای زیارتی و همچنین فاصله کوتاه تا بغداد، خدمات‌دهی گسترده رفاهی و استقرار موکب‌های بی‌شمار مردمی در طول مسیر تا کربلا و نجف از مهم‌ترین عوامل استقبال زائران از مرز مهران برای سفر به این کشور همسایه است.

مهران هر سال در روزهای اربعین حسینی میزبان جمعیت چندین میلیونی زائران است به‌ گونه‌ای‌ که در طول سال گذشته نزدیک به هشت میلیون نفر از این گذرگاه رسمی و بین‌المللی تردد کردند.