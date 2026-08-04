باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مراسم سوگواری و عزاداری اربعین حضرت اباعبدالله الحسین (ع) امروز، ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، با حضور اقشار مختلف مردم و سخنرانی آیت‌الله لطف‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، در هیئت مکتب‌الزهرا (س) شیراز برگزار شد.

آیت‌الله دژکام در این مراسم با اشاره به فرازی از زیارت اربعین، اربعین حسینی را آغازگر سنت برگزاری مجالس عزاداری اهل‌بیت (ع) پس از واقعه عاشورا دانست و اظهار کرد: ائمه اطهار (ع) پس از پایان دوران اسارت، از اربعین حسینی مجالس سوگواری را آغاز کردند و زیارت اربعین نیز به‌عنوان یکی از متون معرفتی شیعه، مجموعه‌ای از درس‌های زندگی بر اساس مکتب امام حسین (ع) را در خود جای داده است.

او، با تبیین فراز «أشهَدُ أنَّکَ کُنتَ نُورًا فِی الأصلابِ الشّامِخَةِ وَ الأرحامِ الطّاهِرَةِ» گفت: این فراز بیانگر استمرار نور امامت در نسل‌های پاک و مؤمن است و شهادت می‌دهیم که امام حسین (ع) در سلسله‌ای از پدران و مادران پاک پرورش یافته است. این حقیقت، اهمیت جایگاه امامت و نعمت بزرگ پیروی از مکتب اهل‌بیت (ع) را برای شیعیان آشکار می‌کند.

امام جمعه شیراز با تأکید بر اینکه اعتقاد به امامت دوازده امام (ع) از بزرگ‌ترین افتخارات شیعیان است، افزود: در طول تاریخ، گروه‌هایی تنها بخشی از مسیر امامت را پذیرفتند، اما شیعه دوازده‌امامی با تمسک به آموزه‌های پیامبر اکرم (ص) بر ولایت همه ائمه اطهار (ع) استوار مانده است.

آیت‌الله دژکام در ادامه با اشاره به فراز «لَم تُنَجِّسکَ الجاهِلِیَّةُ بِأنجاسِها» تصریح کرد: فرهنگ جاهلیت هرگز نتوانست وجود نورانی امام حسین (ع) را تحت تأثیر قرار دهد و این پیام، الگویی برای مقابله با مظاهر جاهلیت در هر عصر و زمان است.

او با اشاره به برخی مباحث علمی درباره تأثیر وراثت و تربیت در شکل‌گیری شخصیت انسان، اظهار داشت: اسلام ضمن پذیرش نقش خانواده، تربیت و زمینه‌های وراثتی، هیچ‌گاه به جبر اعتقاد ندارد و انسان همواره قدرت انتخاب مسیر درست را دارد. پاکی نسل پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت (ع) نیز از همین منظر قابل توجه است.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با بیان اینکه جاهلیت صرفاً به معنای بی‌سوادی نیست، بلکه یک سبک زندگی است، گفت: بسیاری از مظاهر تمدن جدید، با وجود ظاهر آراسته، در حوزه اخلاق و خانواده دچار بحران هستند و نباید ظاهر تمدن غربی، جامعه اسلامی را از آسیب‌های آن غافل کند.

او، خانواده را یکی از مهم‌ترین ارکان تمدن انسانی دانست و افزود: تضعیف نهاد خانواده، کاهش تعهد میان اعضای خانواده و رواج الگو‌های مغایر با فطرت انسانی از مهم‌ترین جلوه‌های جاهلیت مدرن است و حفظ جایگاه خانواده، یک ضرورت انسانی پیش از آنکه صرفاً یک توصیه مذهبی باشد، به شمار می‌رود.

آیت‌الله دژکام تأکید کرد: روحانیت همواره بر حفظ خانواده و مقابله با سبک زندگی جاهلی تأکید داشته و نباید این موضوع به یک مسئله صرفاً مذهبی تقلیل یابد، زیرا استحکام خانواده از پایه‌های اصلی تمدن انسانی است.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عرصه سیاست، قیام امام حسین (ع) را نماد ایستادگی در برابر ظلم و انحراف دانست و اظهار کرد: پیام «مِثْلِی لا یُبایِعُ مِثْلَ یَزید» امروز نیز الهام‌بخش ملت‌های آزاده در مقابله با ظلم و استکبار است.

امام جمعه شیراز همچنین با قدردانی از حضور مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی و حمایت آنان از آرمان‌های انقلاب اسلامی، بر ضرورت پرهیز از اختلافات و حاشیه‌سازی‌های سیاسی تأکید کرد و گفت: نقد سازنده ضروری است، اما نباید موجب غفلت از خدمات و اقدامات ارزشمند انجام‌شده در کشور شود.

آیت‌الله دژکام در پایان خاطرنشان کرد: جاهلیت، سبک زندگی دور از ارزش‌های الهی است و در مقابل آن، اسلام سبک زندگی مبتنی بر ایمان، خانواده، مسئولیت‌پذیری و کرامت انسانی را ارائه می‌دهد و جامعه اسلامی باید با حفظ این ارزش‌ها، در مسیر اصلاح و تعالی گام بردارد.