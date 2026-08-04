باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی نوذرپور با اشاره به ضرورت استفاده از شیوه‌های نوین تأمین مالی در اجرای پروژه‌های زیربنایی کشور اظهار داشت: امروز توسعه زیرساخت‌های عمومی، صرفاً متکی بر اعتبارات دولتی نیست و استفاده از ظرفیت‌های مردمی، خیرین، موقوفات عام‌المنفعه و سایر منابع غیردولتی، ضرورتی انکارناپذیر برای افزایش سرعت اجرای پروژه‌های ملی به شمار می‌رود.

وی افزود: در همین چارچوب، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان مجری، موقوفه عام‌المنفعه و انجمن خیرین راه و ترابری به امضا رسید تا از ظرفیت ارزشمند این موقوفه در تأمین مالی، تجهیز و اجرای سه پروژه مهم ملی شامل بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی چابهار، بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی قوچان و مجتمع علمی، فرهنگی و ورزشی چابهار بهره‌گیری شود. این تفاهم‌نامه، زمینه استفاده از آورده‌ای چشمگیر، مؤثر و راهگشا را در پیشبرد این پروژه‌ها فراهم می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه این تفاهم‌نامه صرفاً یک توافق اجرایی نیست، بلکه نمادی از یک رویکرد جدید در مدیریت منابع پروژه‌های عمرانی کشور است، تصریح کرد: سازمان مجری با جدیت، مسیر بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت عمومی-خصوصی، خیرین، نهادهای عام‌المنفعه، مسئولیت‌های اجتماعی و سایر روش‌های نوین تأمین مالی را دنبال می‌کند تا در کنار اعتبارات عمومی، منابع جدید و پایداری برای اجرای پروژه‌های ملی فراهم شود.

نوذرپور ادامه داد: این رویکرد، علاوه بر افزایش سرعت اجرای طرح‌ها، زمینه مشارکت مؤثر جامعه در توسعه زیرساخت‌های درمانی، آموزشی و خدماتی کشور را نیز فراهم می‌کند و می‌تواند الگویی موفق برای اجرای سایر پروژه‌های ملی باشد.

وی با اشاره به جایگاه سازمان مجری در این تفاهم‌نامه گفت: بر اساس مفاد این توافق، سازمان مجری به عنوان مدیر طرح، مسئولیت راهبری یکپارچه پروژه‌ها را از مرحله مطالعات، طراحی و انتخاب عوامل اجرایی تا نظارت، کنترل کیفیت، مدیریت زمان و هزینه، تجهیز، راه‌اندازی و تحویل نهایی بر عهده خواهد داشت و تمامی مراحل اجرای پروژه‌ها در چارچوب قوانین و ضوابط فنی و با سازوکارهای شفاف نظارتی دنبال خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی با بیان اینکه توسعه کشور نیازمند هم‌افزایی میان دولت، بخش غیردولتی و نهادهای عام‌المنفعه است، خاطرنشان کرد: سازمان مجری از هر ظرفیت قانونی برای جذب منابع جدید و تسریع در تکمیل پروژه‌های ساختمانی استقبال می‌کند و تفاهم‌نامه با موقوفه عام‌المنفعه ، سرآغاز همکاری‌های گسترده‌تر با نهادهای خیرخواه در مسیر توسعه زیرساخت‌های عمومی کشور خواهد بود. این همکاری در راستای بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و موقوفات برای توسعه زیرساخت‌های درمانی و آموزشی و تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌های ملی شکل گرفته است.