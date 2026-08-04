شهروندخبرنگار ما به مناسبت اربعین حسینی فیلمی از حضور زائران کشور‌های مسلمان در کربلای معلی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان اربعین سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) زائران بسیاری برای عرض ارادت به سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) راهی کربلای معلی شدند. حضور زائران عزادار از کشور‌های مختلف از جمله ایران، آذربایجان، ترکیه، پاکستان، هندوستان، افغانستان، لبنان، کویت، نیجریه و بحرین و در این همایش بزرگ معنوی سوژه شهروندخبرنگار ما شد و فیلمی را به اشتراک گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع:حسن میرزایی - عراق

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برچسب ها: اربعین حسینی ، مناسبت های مذهبی ، سوژه خبری
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