باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بازدید میدانی امکان‌سنجی و جانمایی طرح بسته‌بندی حبوبات و غلات در روستای بادباد شهرستان الیگودرز، روز دوشنبه با حضور مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان الیگودرز و جمعی از کارشناسان حوزه صنایع تبدیلی استان و شهرستان برگزار شد.

در این بازدید، ظرفیت‌های منطقه در زمینه تولید حبوبات و غلات، وضعیت زیرساخت‌های موجود، موقعیت مکانی اجرای طرح و همچنین الزامات فنی و اقتصادی مورد بررسی و ارزیابی کارشناسی قرار گرفت.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی لرستان در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت توسعه صنایع تبدیلی در مناطق تولیدکننده، اظهار داشت: ایجاد واحدهای فرآوری و بسته‌بندی، علاوه بر افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی، به کاهش ضایعات، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، تقویت اقتصاد روستایی و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای هدف کمک می‌کند.

وی افزود: توسعه صنایع تبدیلی از مهم‌ترین برنامه‌های بخش کشاورزی برای تکمیل زنجیره ارزش و ارتقای بهره‌وری اقتصادی محصولات تولیدی به شمار می‌رود و اجرای این‌گونه طرح‌ها می‌تواند نقش مؤثری در افزایش درآمد کشاورزان و رونق تولید داشته باش

بر اساس این گزارش، در پایان بازدید مقرر شد پس از تکمیل مطالعات کارشناسی و فراهم شدن الزامات فنی، مراحل پیگیری و اجرای طرح بسته‌بندی حبوبات و غلات در روستای بادباد شهرستان الیگودرز در دستور کار قرار گیرد.