معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۸ از جمع‌آوری بیش از ۱۷۰ تن پسماند خشک در مرز مهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، حسین شهابی با اشاره به فعالیت بی‌وقفه نیرو‌های اجرایی و کارگری کاروان اعزامی به مرز مهران اظهار کرد: در طول این مدت، روزانه به‌طور میانگین بین ۱۰ تا ۲۰ تن پسماند خشک از سطح محدوده خدمت‌رسانی جمع‌آوری و به مراکز مربوطه منتقل شده است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، محدوده فعالیت کاروان خدام‌الحسین (ع) از پل زائر تا پاسگاه بهرام‌آباد شهر مهران تعیین شده بود، اما با توجه به افزایش حجم تردد زائران و نیاز به تقویت خدمات، این محدوده با هماهنگی‌های صورت‌گرفته تا میدان اربعین نیز گسترش یافت.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۸ ادامه داد: عملیات رفت‌وروب، پاکسازی و جمع‌آوری پسماند‌ها تا دو روز پس از اربعین حسینی ادامه خواهد داشت و پس از پایان مأموریت، محدوده خدمت به شهرداری مهران تحویل داده می‌شود.

شهابی تأکید کرد: خادمان شهرداری منطقه ۱۸ با تمام توان و به‌صورت شبانه‌روزی در تلاش هستند تا با حفظ پاکیزگی و بهداشت محیط، شرایط مناسبی برای حضور و تردد زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) فراهم شود. 

برچسب ها: مرز مهران ، شهرداری
خبرهای مرتبط
گذر آمار تناژ پسماند‌های خشک مرز مهران از ۱۲۰ تن
شتاب در تملک املاک معارض کوی زینبیه؛ گام بلند شهرداری برای رفع گره ترافیکی
کاروان خدام‌الحسین (ع) منطقه ۱۸ عازم مهران شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برخورد خودروی حامل زائران ایرانی با گاردریل در محور کربلا ـ نجف
پلیس راهور: تردد در مرزهای اربعینی روان است
«کارت امید مادر» برای بیش از ۲۷۰ هزار کودک شارژ شد
کاهش تولد، چالشی فراتر از جمعیت است
بیش از ۳ میلیون و ۲۷۰ هزار خروج زائر از کشور ثبت شده است
شکوه پیاده‌روی جاماندگان اربعین باید جاودانه شود
علت حادثه حریق در شهرک صنعتی شمس آباد در دست بررسی است
اعلمی: خونخواهی رهبر شهید، محور آیین جاماندگان اربعین امسال است
خستگی و خواب‌آلودگی عامل اصلی تمامی تصادفات زائران بود
انسداد مسیر شمال به جنوب جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال تا اطلاع ثانوی
آخرین اخبار
رفع محدودیت یک‌طرفه جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال
علت حادثه حریق در شهرک صنعتی شمس آباد در دست بررسی است
میزبانی ۳۰ هزار زائر در موکب «محبان‌الرضا» منطقه یک، مرز شلمچه
اعتماد بانوان زائر، قرارگاه زینبیه را به مقصد ثابت اسکان در کربلا تبدیل کرده است
جمع آوری ۱۷۰ تن پسماند خشک در مرز مهران
روایت خدمت و همدلی در مسیر جاماندگان اربعین
انسداد مسیر شمال به جنوب جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال تا اطلاع ثانوی
«کارت امید مادر» برای بیش از ۲۷۰ هزار کودک شارژ شد
بیش از ۳ میلیون و ۲۷۰ هزار خروج زائر از کشور ثبت شده است
برخورد خودروی حامل زائران ایرانی با گاردریل در محور کربلا ـ نجف
خستگی و خواب‌آلودگی عامل اصلی تمامی تصادفات زائران بود
کاهش تولد، چالشی فراتر از جمعیت است
شکوه پیاده‌روی جاماندگان اربعین باید جاودانه شود
پلیس راهور: تردد در مرزهای اربعینی روان است
اعلمی: خونخواهی رهبر شهید، محور آیین جاماندگان اربعین امسال است
آزادی ۸۱ زندانی جرایم غیرعمد در آستانه اربعین در تهران