باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، حسین شهابی با اشاره به فعالیت بیوقفه نیروهای اجرایی و کارگری کاروان اعزامی به مرز مهران اظهار کرد: در طول این مدت، روزانه بهطور میانگین بین ۱۰ تا ۲۰ تن پسماند خشک از سطح محدوده خدمترسانی جمعآوری و به مراکز مربوطه منتقل شده است.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، محدوده فعالیت کاروان خدامالحسین (ع) از پل زائر تا پاسگاه بهرامآباد شهر مهران تعیین شده بود، اما با توجه به افزایش حجم تردد زائران و نیاز به تقویت خدمات، این محدوده با هماهنگیهای صورتگرفته تا میدان اربعین نیز گسترش یافت.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۸ ادامه داد: عملیات رفتوروب، پاکسازی و جمعآوری پسماندها تا دو روز پس از اربعین حسینی ادامه خواهد داشت و پس از پایان مأموریت، محدوده خدمت به شهرداری مهران تحویل داده میشود.
شهابی تأکید کرد: خادمان شهرداری منطقه ۱۸ با تمام توان و بهصورت شبانهروزی در تلاش هستند تا با حفظ پاکیزگی و بهداشت محیط، شرایط مناسبی برای حضور و تردد زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) فراهم شود.