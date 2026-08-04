اعتماد بانوان زائر، قرارگاه زینبیه را به مقصد ثابت اسکان در کربلا تبدیل کرده است

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۸، تنهایی، مسئول قرارگاه زینبیه شهر کربلا، با اشاره به پنجمین سال فعالیت این قرارگاه اظهار کرد: به لطف خداوند، برای پنجمین سال توفیق خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با همراهی همکاران شهرداری تهران، گروه‌های مردمی و نیرو‌های جهادی محبان‌الرضا (ع) فراهم شده است.

وی با بیان اینکه قرارگاه زینبیه در عمود ۱۴۰۳ و در ورودی شهر کربلا مستقر است، افزود: بخش قابل توجهی از زائران پیاده‌روی اربعین را بانوان، به‌ویژه مادرانی که همراه فرزندان خود در این مسیر حضور دارند، تشکیل می‌دهند. به همین دلیل، شهرداری تهران با فراهم کردن فضایی امن، پاکیزه، منظم و در دسترس، شرایط اسکان مناسب بانوان زائر را فراهم کرده است.

تنهایی با اشاره به اعتماد زائران به این مجموعه گفت: بسیاری از بانوان زائر که در سال‌های گذشته از خدمات قرارگاه استفاده کرده‌اند، امسال نیز با شناخت قبلی، قرارگاه زینبیه را برای اسکان خود انتخاب می‌کنند و این اعتماد، سرمایه ارزشمند مجموعه خدمت‌رسان است.

مسئول قرارگاه زینبیه مهم‌ترین تفاوت برنامه‌های امسال را اجرای فعالیت‌های فرهنگی با محوریت معرفی شهدای مدرسه شجره طیبه میناب عنوان کرد و افزود: با همکاری نیرو‌های جهادی محبان‌الرضا (ع)، معرفی ۱۶۸ کودک شهید مدرسه شجره طیبه میناب، شهدای ناو دنا و سرداران شهید در دستور کار قرار گرفته و فضاسازی محیطی قرارگاه نیز با همین رویکرد انجام شده است تا زائران و مردم عراق بیش از پیش با مظلومیت این شهدا آشنا شوند.

وی ادامه داد: در حسینیه کودک نیز برنامه‌های متنوع فرهنگی و آموزشی با محوریت معرفی شهدای کودک، تبیین مفاهیم ایثار، مقاومت و جنایات جنگ برای کودکان برگزار می‌شود.

تنهایی با اشاره به خدمات رفاهی قرارگاه تصریح کرد: ارائه سه وعده صبحانه، ناهار و شام، برگزاری نماز جماعت، مراسم هیئت، برنامه‌های فرهنگی و توزیع پرچم‌های "یالثارات الحسین" در شارع‌العباس از جمله خدماتی است که برای زائران پیش‌بینی شده و فضای معنوی ویژه‌ای در مسیر منتهی به حرم مطهر ایجاد کرده است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) توفیقی الهی است، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین رسالت قرارگاه زینبیه، فراهم کردن اسکان امن و آبرومند برای بانوان زائر است و امیدواریم با عنایت حضرت زینب (س)، این مسیر خدمت در سال‌های آینده نیز ادامه داشته باشد.