اعتماد بانوان زائر، قرارگاه زینبیه را به مقصد ثابت اسکان در کربلا تبدیل کرده است

مسئول قرارگاه زینبیه شهر کربلا با اشاره به استقبال و اعتماد بانوان زائر به خدمات این قرارگاه، گفت: معرفی ۱۶۸ کودک شهید مدرسه شجره طیبه میناب به زائران و مردم عراق، مهم‌ترین برنامه فرهنگی قرارگاه زینبیه در اربعین امسال است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۸، تنهایی، مسئول قرارگاه زینبیه شهر کربلا، با اشاره به پنجمین سال فعالیت این قرارگاه اظهار کرد: به لطف خداوند، برای پنجمین سال توفیق خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با همراهی همکاران شهرداری تهران، گروه‌های مردمی و نیرو‌های جهادی محبان‌الرضا (ع) فراهم شده است.

وی با بیان اینکه قرارگاه زینبیه در عمود ۱۴۰۳ و در ورودی شهر کربلا مستقر است، افزود: بخش قابل توجهی از زائران پیاده‌روی اربعین را بانوان، به‌ویژه مادرانی که همراه فرزندان خود در این مسیر حضور دارند، تشکیل می‌دهند. به همین دلیل، شهرداری تهران با فراهم کردن فضایی امن، پاکیزه، منظم و در دسترس، شرایط اسکان مناسب بانوان زائر را فراهم کرده است.

تنهایی با اشاره به اعتماد زائران به این مجموعه گفت: بسیاری از بانوان زائر که در سال‌های گذشته از خدمات قرارگاه استفاده کرده‌اند، امسال نیز با شناخت قبلی، قرارگاه زینبیه را برای اسکان خود انتخاب می‌کنند و این اعتماد، سرمایه ارزشمند مجموعه خدمت‌رسان است.

مسئول قرارگاه زینبیه مهم‌ترین تفاوت برنامه‌های امسال را اجرای فعالیت‌های فرهنگی با محوریت معرفی شهدای مدرسه شجره طیبه میناب عنوان کرد و افزود: با همکاری نیرو‌های جهادی محبان‌الرضا (ع)، معرفی ۱۶۸ کودک شهید مدرسه شجره طیبه میناب، شهدای ناو دنا و سرداران شهید در دستور کار قرار گرفته و فضاسازی محیطی قرارگاه نیز با همین رویکرد انجام شده است تا زائران و مردم عراق بیش از پیش با مظلومیت این شهدا آشنا شوند.

وی ادامه داد: در حسینیه کودک نیز برنامه‌های متنوع فرهنگی و آموزشی با محوریت معرفی شهدای کودک، تبیین مفاهیم ایثار، مقاومت و جنایات جنگ برای کودکان برگزار می‌شود.

تنهایی با اشاره به خدمات رفاهی قرارگاه تصریح کرد: ارائه سه وعده صبحانه، ناهار و شام، برگزاری نماز جماعت، مراسم هیئت، برنامه‌های فرهنگی و توزیع پرچم‌های "یالثارات الحسین" در شارع‌العباس از جمله خدماتی است که برای زائران پیش‌بینی شده و فضای معنوی ویژه‌ای در مسیر منتهی به حرم مطهر ایجاد کرده است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) توفیقی الهی است، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین رسالت قرارگاه زینبیه، فراهم کردن اسکان امن و آبرومند برای بانوان زائر است و امیدواریم با عنایت حضرت زینب (س)، این مسیر خدمت در سال‌های آینده نیز ادامه داشته باشد.

برچسب ها: اربعین ، شهرداری
خبرهای مرتبط
راه‌اندازی سامانه‌های خدمات الکترونیک قرارگاه موکب زینبیه برای ساماندهی پذیرش زائران
طبخ و توزیع روزانه هزار و پانصد پرس غذای گرم در موکب زینبیه
خدمات درمانی موکب زینبیه در خدمت زائران اربعین حسینی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برخورد خودروی حامل زائران ایرانی با گاردریل در محور کربلا ـ نجف
پلیس راهور: تردد در مرزهای اربعینی روان است
«کارت امید مادر» برای بیش از ۲۷۰ هزار کودک شارژ شد
کاهش تولد، چالشی فراتر از جمعیت است
بیش از ۳ میلیون و ۲۷۰ هزار خروج زائر از کشور ثبت شده است
شکوه پیاده‌روی جاماندگان اربعین باید جاودانه شود
علت حادثه حریق در شهرک صنعتی شمس آباد در دست بررسی است
اعلمی: خونخواهی رهبر شهید، محور آیین جاماندگان اربعین امسال است
خستگی و خواب‌آلودگی عامل اصلی تمامی تصادفات زائران بود
انسداد مسیر شمال به جنوب جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال تا اطلاع ثانوی
آخرین اخبار
رفع محدودیت یک‌طرفه جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال
علت حادثه حریق در شهرک صنعتی شمس آباد در دست بررسی است
میزبانی ۳۰ هزار زائر در موکب «محبان‌الرضا» منطقه یک، مرز شلمچه
اعتماد بانوان زائر، قرارگاه زینبیه را به مقصد ثابت اسکان در کربلا تبدیل کرده است
جمع آوری ۱۷۰ تن پسماند خشک در مرز مهران
روایت خدمت و همدلی در مسیر جاماندگان اربعین
انسداد مسیر شمال به جنوب جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال تا اطلاع ثانوی
«کارت امید مادر» برای بیش از ۲۷۰ هزار کودک شارژ شد
بیش از ۳ میلیون و ۲۷۰ هزار خروج زائر از کشور ثبت شده است
برخورد خودروی حامل زائران ایرانی با گاردریل در محور کربلا ـ نجف
خستگی و خواب‌آلودگی عامل اصلی تمامی تصادفات زائران بود
کاهش تولد، چالشی فراتر از جمعیت است
شکوه پیاده‌روی جاماندگان اربعین باید جاودانه شود
پلیس راهور: تردد در مرزهای اربعینی روان است
اعلمی: خونخواهی رهبر شهید، محور آیین جاماندگان اربعین امسال است
آزادی ۸۱ زندانی جرایم غیرعمد در آستانه اربعین در تهران