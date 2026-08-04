باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در کنفرانس خبری خود گفت که حملات اخیر اسرائیل به غزه که منجر به شهادت بیش از ۳۰ شهید شد، تلاشی برای تشدید تنش و مانع‌تراشی در اجرای طرح صلح بود.

الانصاری گفت: «برای جامعه بین‌المللی روشن است که چه کسی مانع اجرای توافق می‌شود. مسئولیت کامل بر عهده طرف اسرائیلی است.»

وی در مورد اشغال غزه توسط اسرائیل گفت: «ما فکر می‌کنیم اسرائیل باید طبق قوانین بین‌المللی از تمام سرزمین‌هایی که اشغال کرده است، عقب‌نشینی کند. این اشغال را نمی‌توان با هیچ وضعیت امنیتی فعلی یا گذشته توجیه کرد.»

منبع: الجزیره