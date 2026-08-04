باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، هادی حقبین شهردار منطقه یک تهران با حضور در موکب محبان الرضا (ع) بر اهمیت خدمترسانی حداکثری به زائران تاکید و اظهار داشت: شهرداری منطقه یک تمام توان خود را برای فراهمسازی بستری آرام و ایمن در مرز شلمچه به کار گرفته است.
وی تصریح کرد: با برنامهریزیهای انجام شده، تمامی زیرساختهای رفاهی از جمله سیستمهای سرمایشی، سرویسهای بهداشتی، آشپزخانه صنعتی و دو سوله مجزا برای اسکان خواهران و برادران هماکنون با بالاترین سطح در حال ارائه خدمات به زائران عزیز است.
او افزود: تاکنون حدود ۳۰ هزار زائر در این موکب اسکان یافتهاند و خدمترسانی با هدف پشتیبانی کامل از زائران، تا سه روز پس از اربعین حسینی ادامه خواهد یافت.
حق بین همچنین ضمن نظارت بر فعالیتهای اجرایی، از زحمات شبانهروزی کارکنان شهرداری در ارائه خدمات مطلوب به زائران سیدالشهدا (ع) قدردانی کرد و به آنها خداقوت گفت.