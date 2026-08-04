فرماندار ویژه شهرستان ری با اعلام اینکه علت وقوع حادثه آتش سوزی در شهرک صنعتی شمس آباد در دست بررسی است گفت: حریق اطفاء شده است.

باشکاه خبرنگاران جوان - در پی وقوع حادثه انفجار در یکی از واحد‌های تولیدی شهرک صنعتی شمس آباد، بیژن سلیمان پور معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری اعلام کرد: با تلاش نیرو‌های سازمان آتش نشانی حریق در کوتاه‌ترین زمان ممکن اطفاء گردید.

وی افزود: خوشبختانه در این حادثه مورد فوتی گزارش نشده و برابر اعلام اورژانس این حادثه تاکنون ۱۸ مصدوم بر جای گذاشته است که ۴ نفر از مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

وی از اطفاء حریق در محل حادثه خبر داد و اضافه کرد درحال حاضر نیرو‌های سازمان آتش نشانی درحال لکه گیری و ایمن سازی محیط هستند.

فرماندار ویژه شهرستان ری در پایان اضافه کرد علت دقیق حادثه در دست بررسی است که پس از تکمیل تحقیقات به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد.

منبع: استانداری تهران