شهروندخبرنگار ما فیلمی از حضور جاماندگان اربعین حسینی در شهرستان اصفهان را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - اجتماع با شکوه جاماندگان اربعین سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین (ع) با شعار «باید برخاست» بصورت همزمان در سراسر کشور برگزار شد. زائرانی که یکدل و یکصدا به عشق سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) در این گردهمایی بزرگ کشور حضور یافتند تا ارادت خود را به سید و سالار شهیدان نشان دهند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی از حضور زائران اربعین در شهرستان اصفهان را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: هستی فلاحتی - اصفهان

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برچسب ها: جاماندگان اربعین ، سوژه خبری ، مناسبت های مذهبی
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