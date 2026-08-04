دفتر رهبر انقلاب اسلامی تاکید کرد: مرجع رسمی انتشار پیام‌ها، اخبار و مطالب مرتبط با آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، دفتر ایشان و دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب است و هرگونه مطالبی خارج از این چارچوب فاقد سندیت و صحت می‌باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن اطلاعیه روابط عمومی دفتر مقام معظم رهبری به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با گرامیداشت اربعین حسینی و ادای احترام به روح بلند رهبر شهید انقلاب، به اطلاع مردم شریف و مبعوث شده ایران می‌رساند، در روز‌های اخیر برخی نقل قول‌ها از رهبری معظم انقلاب اسلامی در فضای مجازی منتشر شده است که متاسفانه زمینه ساز تشویش اذهان عمومی و ایجاد انشقاق و اختلاف در جامعه است.
برهمین اساس برخی نکات را درباره اخبار و مطالب مربوط به مقام معظم رهبری بیان می‌دارد:

مرجع رسمی انتشار پیام‌ها، اخبار و مطالب مرتبط با آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر انقلاب و یا پایگاه حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب است و هرگونه مطالبی که خارج از این چارچوب منتشر شود فاقد سندیت و صحت می‌باشد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام‌های خود از جمله در پیام اخیر، بر حفظ اتحاد مقدس و حفظ حرمت مسئولان دلسوز و خدمتگزاران نظام اسلامی بویژه دولت محترم تاکید داشته‌اند. مطالبی که برخلاف توصیه‌های موکد رهبری، موجب انشقاق و دو دستگی در جامعه و زمینه ساز نسبت‌های نادرست به مسئولان محترم می‌شود، در جهت اهداف بدخواهان و دشمنان قسم خورده ملت ایران است. بر همین اساس مطلب منتشر شده در فضای مجازی که در آن فردی ادعایی را درباره واکنش رهبر انقلاب اسلامی به نامه رییس جمهور محترم مطرح کرده از اساس کذب و خلاف واقع است.

روابط عمومی دفتر رهبر انقلاب اسلامی
۱۳ مرداد ۱۴۰۵

برچسب ها: رهبر معظم انقلاب اسلامی ، رئیس جمهور
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