جانشین پلیس راه راهور فراجا، از پایان محدودیت یک‌طرفه اعمال‌شده در محور چالوس و آزادراه تهران - شمال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا، گفت: از صبح امروز به‌دلیل افزایش حجم ترافیک در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال، به‌منظور مدیریت ترافیک و روان‌سازی عبور و مرور، این محور‌ها به‌صورت مقطعی یک‌طرفه شده بود.

وی افزود: با تخلیه بار ترافیکی، کاهش تراکم خودرو‌ها و بهبود شرایط عبور و مرور، از ساعت ۱۸:۰۰ امروز ۱۳ مردادماه محدودیت یک‌طرفه لغو شده و محور چالوس و آزادراه تهران–شمال به‌صورت دوطرفه بازگشایی می‌شود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد: از این ساعت، تردد وسایل نقلیه در هر ۲ مسیر رفت و برگشت این محور‌ها برقرار خواهد بود.

برچسب ها: جاده چالوس ، پلیس راهور
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