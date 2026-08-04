باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی دهقان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران روز سهشنبه در حاشیه دیدار با استاندار کرمانشاه اظهار کرد: در جریان سفر به استان کرمانشاه و پس از عبور از مسیر ایلام، از مرز بینالمللی خسروی و امکانات پیشبینیشده برای خدمترسانی به زائران اربعین بازدید کردم.
وی افزود: تمهیدات لازم در مسیرهای تردد زائران بهصورت کامل پیشبینی شده و ایستگاههای استراحت، امکانات حملونقل و تجهیزات مورد نیاز در پایانه مرزی خسروی از وضعیت بسیار مناسبی برخوردار است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: زائران بهراحتی در مرز خسروی تردد میکنند و امکانات رفاهی مورد نیاز نیز در پایانه فراهم شده است.دهقان با اشاره به پیشبینی وسایل نقلیه برای جابهجایی زائران گفت: ناوگان حملونقل هم در داخل پایانه و هم در بیرون آن مستقر شده و تمهیدات ویژهای برای انتقال مسافران در نظر گرفته شده است.
وی این اقدامات را نشاندهنده عزم جدی، مدیریت مناسب و تلاش مسئولان استان دانست و بیان کرد: استان کرمانشاه و شخص استاندار با جدیت پای کار هستند و مجموعههای فعال در حوزه حملونقل جادهای نیز با تمام ظرفیت به زائران خدمترسانی میکنند.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران همچنین از آمادگی فرودگاه کرمانشاه برای خدمترسانی به زائران خبر داد و گفت: فرودگاه کرمانشاه آمادگی لازم را داشته و این روند ادامه خواهد یافت تا حداکثر خدمات به مردم و زائران اربعین ارائه شود.
دهقان با قدردانی از مردم استان کرمانشاه اظهار کرد: خونگرمی، مهماننوازی و تلاش مردم این استان برای رفع خستگی زائران حضرت اباعبداللهالحسین (ع) قابل تقدیر و موجب خرسندی است. وی افزود: بهعنوان یک شهروند، از مهماننوازی گرم و صمیمانه مردم استان کرمانشاه صمیمانه تشکر میکنم.
فرودگاه کرمانشاه؛ پشتیبان ویژه عملیات اربعین
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در ادامه، فرودگاه کرمانشاه را یکی از فرودگاههای بزرگ و مهم ایران دانست و خاطرنشان کرد: فرودگاه کرمانشاه با انجام بیش از ۳۰ پرواز در هفته، علاوه بر جابهجایی مسافران، پشتیبانی از پروازهای امدادی، اورژانسی و مأموریتهای مورد نیاز ستاد اربعین را بر عهده دارد.مرتضی دهقان با تسلیت ایام اربعین حسینی، اذعان کرد: استان کرمانشاه بهعنوان یکی از استانهای مهم و پرظرفیت غرب کشور، نقش مؤثری در پشتیبانی از عملیات اربعین حسینی دارد.
وی مطرح کرد: تمام بخشهای حملونقل استان با تدابیر ویژه وزیر راه و شهرسازی برای ارائه حداکثری خدمات به زائران پای کار آمدهاند و زیرساختهای حملونقلی استان نیز در این ایام بهصورت ویژه فعال هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی، فرودگاه کرمانشاه را یکی از فرودگاههای بزرگ و مهم زیرمجموعه شرکت فرودگاهها دانست و گفت: زیرساختهای مناسبی در این فرودگاه ایجاد شده و در ۲ سال گذشته نیز توسعه سطوح پروازی و تجهیز سامانههای کمکناوبری آن در دستور کار قرار گرفته است.
دهقان با اشاره به آسیبدیدگی بخشی از تأسیسات فرودگاه کرمانشاه در جریان جنگ اخیر افزود: با تلاش و پشتکار کارکنان فرودگاه، فعالیتهای پروازی بلافاصله از طریق تجهیزات جایگزین و روشهای استاندارد از سر گرفته شد و اکنون پروازها با رعایت کامل الزامات ایمنی انجام میشود.
وی اضافه کرد: مطالعات مربوط به بازسازی برج مراقبت پرواز و ترمیم سامانهها و تجهیزات آسیبدیده آغاز شده است و پس از نهاییشدن مطالعات و تأمین اعتبار، این طرح بهزودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران تأکید کرد: با توجه به ضرورت پایداری شبکه حملونقل هوایی، اجازه ندادیم خسارتهای واردشده موجب توقف پروازهای فرودگاه کرمانشاه شود و این فرودگاه هماکنون بیش از ۳۰ پرواز هفتگی دارد.وی درباره برنامههای اربعین گفت: این فرودگاه در ایام اربعین بهعنوان یکی از مراکز پشتیبان ستاد اربعین فعالیت میکند و زائرانی را که قصد دارند بخشی از مسیر خود را هوایی و ادامه آن را زمینی طی کنند، پذیرش و جابهجا میکند.
مطالبات استاندار برای توسعه پروازها
استاندار کرمانشاه در ادامه دیدار با مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور با تأکید بر نقش راهبردی فرودگاه این استان در شبکه حملونقل هوایی غرب کشور گفت: با حمایت وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی سازمان هواپیمایی کشوری، برای افزایش پروازها و بازگشت فرودگاه کرمانشاه به روزهای اوج تلاش میکنیم.
منوچهر حبیبی در جمعبندی دیدار با معاون وزیر راه و شهرسازی، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی خاطرنشان کرد: شبکه حملونقل هوایی یکی از زیرساختهای اساسی توسعه هر استان است و گسترش ظرفیتهای فرودگاهی میتواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی، سرمایهگذاری و تسهیل رفتوآمد مردم داشته باشد.وی افزود: در یکی دو سال گذشته و در دولت دکتر مسعود پزشکیان، اقدامات قابل توجهی برای توسعه فرودگاه کرمانشاه انجام شده که بهرهبرداری از باند دوم و افزایش تعداد پروازها به حدود ۱۰۰ پرواز در هفته از جمله این اقدامات است.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: شرایط جنگی و تحولات اخیر موجب وارد شدن خسارتهایی به فرودگاه و محدود شدن بخشی از فعالیتهای آن شد که در نتیجه، تعداد پروازهای فرودگاه کرمانشاه کاهش یافت.حبیبی تصریح کرد: با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشوری و حمایت وزارت راه و شهرسازی، تلاش میکنیم محدودیتهای موجود برطرف شود و فرودگاه کرمانشاه بار دیگر به روزهای اوج فعالیت خود بازگردد.
وی فرودگاه کرمانشاه را یکی از فرودگاههای محوری و مرکز ثقل حملونقل هوایی غرب کشور دانست و گفت: این فرودگاه علاوه بر مردم استان کرمانشاه، بخشی از نیازهای استانهای همجوار از جمله کردستان، ایلام، همدان و لرستان را نیز پوشش میدهد.استاندار کرمانشاه تأکید کرد: توسعه فعالیت فرودگاه کرمانشاه هم برای شرکت فرودگاهها و سازمان هواپیمایی کشوری اهمیت دارد و هم یکی از مطالبات جدی مردم، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران استان محسوب میشود.
حبیبی با اشاره به وضعیت کنونی پروازهای استان گفت: در حال حاضر پروازهای کرمانشاه به مقصد تهران و مشهد، هرچند بهصورت محدود، برقرار است، اما مردم خواستار افزایش تعداد پروازها و توسعه مسیرهای هوایی هستند.
وی بیان کرد: در این دیدار از معاون وزیر راه و شهرسازی درخواست کردیم زمینه ایجاد یک پایگاه یا «بیس» پروازی در فرودگاه کرمانشاه فراهم شود و تعداد پروازها به تهران و دیگر نقاط کشور افزایش یابد.استاندار کرمانشاه اضافه کرد: برقراری پرواز به شیراز و شهرهای جنوبی کشور از جمله بندرعباس، عسلویه و قشم نیز از مطالبات مردم استان است و این مسیرها متقاضیان بسیاری دارند.
حبیبی ابراز امیدواری کرد با تصمیمها و دستورهای معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، اتفاقات مثبتی در حوزه حملونقل هوایی استان رقم بخورد و ظرفیتهای فرودگاه کرمانشاه بیش از گذشته فعال شود.