باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی دهقان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران روز سه‌شنبه در حاشیه دیدار با استاندار کرمانشاه اظهار کرد: در جریان سفر به استان کرمانشاه و پس از عبور از مسیر ایلام، از مرز بین‌المللی خسروی و امکانات پیش‌بینی‌شده برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین بازدید کردم.

وی افزود: تمهیدات لازم در مسیرهای تردد زائران به‌صورت کامل پیش‌بینی شده و ایستگاه‌های استراحت، امکانات حمل‌ونقل و تجهیزات مورد نیاز در پایانه مرزی خسروی از وضعیت بسیار مناسبی برخوردار است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: زائران به‌راحتی در مرز خسروی تردد می‌کنند و امکانات رفاهی مورد نیاز نیز در پایانه فراهم شده است.دهقان با اشاره به پیش‌بینی وسایل نقلیه برای جابه‌جایی زائران گفت: ناوگان حمل‌ونقل هم در داخل پایانه و هم در بیرون آن مستقر شده و تمهیدات ویژه‌ای برای انتقال مسافران در نظر گرفته شده است.

وی این اقدامات را نشان‌دهنده عزم جدی، مدیریت مناسب و تلاش مسئولان استان دانست و بیان کرد: استان کرمانشاه و شخص استاندار با جدیت پای کار هستند و مجموعه‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای نیز با تمام ظرفیت به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران همچنین از آمادگی فرودگاه کرمانشاه برای خدمت‌رسانی به زائران خبر داد و گفت: فرودگاه کرمانشاه آمادگی لازم را داشته و این روند ادامه خواهد یافت تا حداکثر خدمات به مردم و زائران اربعین ارائه شود.