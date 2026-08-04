مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان از مهار حریق در ارتفاعات جنگل قرق گرگان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - علی‌اصغر نیکویی گفت: حریق رخ‌داده در ارتفاعات جنگل قرق با حضور به موقع نیرو‌های یگان حفاظت، جنگلبانان و نیرو‌های عملیاتی منابع طبیعی مهار شد.

او ادامه داد:هم اکنون نیرو‌ها در منطقه حضور دارند و عملیات اطفای کامل، پایش و لکه‌گیری حریق را تا اطمینان از خاموش شدن کامل ادامه می‌دهند.

نیکویی از شهروندان، گردشگران و طبیعت‌دوستان خواست: با توجه به هشدار‌های مربوط به خطر آتش‌سوزی، از روشن کردن هرگونه آتش در جنگل‌ها و مراتع، به‌ویژه در زمان اعلام وضعیت بحرانی و هشدار حریق، جداً خودداری کنند.