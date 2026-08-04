باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -آیین پیادهروی اربعین امسال در مسیر طریقالمهدی با حضور پرشور اقشار مختلف مردم برگزار شد. شرکتکنندگان در این مراسم، با شعار باید برخاست ضمن تجدید بیعت با حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بر استمرار مسیر عاشورا و زندهنگهداشتن فرهنگ ایثار، شهادت و مقابله با ظلم تأکید کردند.
پرچم سرخ «یالثارات الحسین» که در این مراسم به عنوان نماد مقاومت، عدالتخواهی و ایستادگی در برابر ظلم برافراشته شد، پیامهای تاریخی و اعتقادی این نهضت را برای حاضران تداعی کرد. عزاداران حسینی با در دست داشتن این پرچم، آمادگی خود را برای یاری حضرت ولیعصر (عج) و تداوم راه حق اعلام نمودند.
در طول مسیر پیادهروی، مواکب فرهنگی و پذیرایی با خدمترسانی به عزاداران، فضای معنوی ویژهای را فراهم آوردند و نوای «لبیک یا حسین» و «یالثارات الحسین» در بخشهای مختلف مسیر طنینانداز شد.
گفتنی است اهتزاز پرچم سرخ «یالثارات الحسین» در این گردهمایی عظیم، جلوهای از زندهبودن پیام عاشورا و استمرار نهضت حسینی در عصر کنونی محسوب میشود؛ پیامی که اربعین را از یک مناسبت تاریخی فراتر برده و آن را به نمادی از عدالتخواهی و آزادگی در جهان امروز تبدیل کرده است.
مردم ولایتمدار قم نیز با حضور گسترده در این آیین، بر پیوند مستحکم خود با آرمانهای حضرت سیدالشهدا (ع)، شهدای اسلام و فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرده و اربعین را فرصتی برای تجدید عهد با مسیر حق و عدالت دانستند.