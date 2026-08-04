منطقه ۱۰ با مواکب فرهنگی و پویش «۱۶۸ قدم» در آیین جاماندگان اربعین حضور یافت

همزمان با برگزاری آیین جاماندگان اربعین حسینی، شهرداری منطقه ۱۰ با برپایی مواکب فرهنگی و پذیرایی و با محوریت فرهنگسرا‌های قرآن و عطار نیشابوری، به ارائه خدمات فرهنگی، مذهبی و پذیرایی به عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه نیز همزمان با این آیین، پویش «۱۶۸ قدم» را به نیت ۱۶۸ دانش‌آموز شهید شهرستان میناب اجرا کرد. در قالب این پویش، پرچم، پوستر، تصاویر شهدا و سایر اقلام فرهنگی با هدف زنده نگه داشتن یاد و نام این شهدای والامقام میان شرکت‌کنندگان توزیع شد.

در بخش فرهنگی این برنامه نیز غرفه‌های متنوعی با استقبال شهروندان و عزاداران همراه بود. غرفه «قرآن بخوانید، هدیه بگیرید» با هدف ترویج انس با کلام وحی، غرفه خوشنویسی با مضامین قرآنی و غرفه شهدای میناب از جمله بخش‌های شاخص این رویداد بودند.

برپایی مواکب فرهنگی، اجرای برنامه‌های قرآنی و توزیع اقلام فرهنگی در آیین جاماندگان اربعین، در راستای ترویج فرهنگ عاشورا، تعمیق معارف قرآنی و گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس انجام شد و با استقبال گسترده شهروندان و عاشقان حضرت سیدالشهدا (ع) همراه شد.

برچسب ها: جاماندگان اربعین ، شهرداری
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