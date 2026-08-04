مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران، از اجرای طرح ویژه سرویس‌رسانی رایگان به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای تسهیل تردد زائران و شرکت‌ کنندگان دراین آیین باشکوه، سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران بااستقرار ۲۰۰دستگاه خودرو ون تاکسی، عملیات ویژه‌ای رادر ۶ محور اصلی منتهی به میدان شهر ری و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) جهت خدمت رسانی به زائران اجرایی کرد.

 این محورهای ۶گانه جهت سهولت در تردد زائران به شرح زیر تعیین شده بود:

محور ۱: میدان قشقایی - مترو شهرری

محور ۲: خیابان امام حسین (ع)، تقاطع فدائیان اسلام تا مترو جوانمرد قصاب

محور ۳:بزرگراه شهید کریمی، تقاطع فدائیان اسلام تا مترو جوانمرد قصاب

محور ۴:میدان آیت‌الله مدرس (ضلع غرب حرم) - مترو شهرری

محور ۵:تقاطع فدائیان اسلام، شهید غیبی تا مترو جوانمرد قصاب

محور ۶:میدان قشقایی - ایستگاه راه‌آهن شهرری

 سرویس رسانی تاکسی‌های ون از ساعت ۳ صبح روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵ آغاز شد و تا ساعات پایانی مراسم، به صورت مستمر و رایگان در مسیرهای رفت و برگشت به زائران ارائه شد.

 این خدمات‌رسانی با استقبال گسترده ی شهروندان همراه بوده و تلاش شد تا زائران حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) بدون دغدغه و با سهولت در این آیین معنوی حضور یابند.

برچسب ها: جاماندگان اربعین ، سازمان تاکسیرانی
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