باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای تسهیل تردد زائران و شرکت‌ کنندگان دراین آیین باشکوه، سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران بااستقرار ۲۰۰دستگاه خودرو ون تاکسی، عملیات ویژه‌ای رادر ۶ محور اصلی منتهی به میدان شهر ری و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) جهت خدمت رسانی به زائران اجرایی کرد.

این محورهای ۶گانه جهت سهولت در تردد زائران به شرح زیر تعیین شده بود:

محور ۱: میدان قشقایی - مترو شهرری

محور ۲: خیابان امام حسین (ع)، تقاطع فدائیان اسلام تا مترو جوانمرد قصاب

محور ۳:بزرگراه شهید کریمی، تقاطع فدائیان اسلام تا مترو جوانمرد قصاب

محور ۴:میدان آیت‌الله مدرس (ضلع غرب حرم) - مترو شهرری

محور ۵:تقاطع فدائیان اسلام، شهید غیبی تا مترو جوانمرد قصاب

محور ۶:میدان قشقایی - ایستگاه راه‌آهن شهرری

سرویس رسانی تاکسی‌های ون از ساعت ۳ صبح روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵ آغاز شد و تا ساعات پایانی مراسم، به صورت مستمر و رایگان در مسیرهای رفت و برگشت به زائران ارائه شد.

این خدمات‌رسانی با استقبال گسترده ی شهروندان همراه بوده و تلاش شد تا زائران حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) بدون دغدغه و با سهولت در این آیین معنوی حضور یابند.