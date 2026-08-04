ارتش رژیم صهیونیستی حملات جدیدی را در جنوب سوریه آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - به گزارش خبرگزاری عربی سوریه (سانا)، ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه موج جدیدی از حملات را در جنوب سوریه آغاز کرد.

سانا گزارش داد که نیرو‌های اسرائیلی به روستای مریه در منطقه حوض یرموک در استان درعا در جنوب غربی سوریه پیشروی کردند.

این خبرگزاری اعلام کرد که آنها قبل از عقب‌نشینی از منطقه بدون هیچ دستگیری، حمله محدودی به بخش غربی روستا انجام دادند و چندین خانه غیرنظامی را بازرسی کردند.

این خبرگزاری افزود که از روز دوشنبه، ارتش اسرائیل همچنین با استفاده از یک بولدوزر به همراه یک تانک و یک وانت، به عملیات خاکبرداری و بازگشایی یک جاده خاکی قدیمی در شمال وادی الرقاد از سمت روستای مریه ادامه داده است.

جنوب سوریه ماه‌هاست که شاهد حملات و تجاوزات مکرر اسرائیل از جمله یورش، جست‌و‌جو و دستگیری بوده است.

تجاوز‌های اسرائیل پس از سقوط اسد در دسامبر ۲۰۲۴، زمانی که اسرائیل فروپاشی توافق‌نامه جدایی ۱۹۷۴ را اعلام کرد و کنترل منطقه حائل سوریه را به دست گرفت، تشدید شد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: حمله به سوریه ، جنوب سوریه
خبرهای مرتبط
شیخ نعیم قاسم: مقاومت تا پایان اشغالگری ادامه خواهد داشت
فرار ۲۶۸٬۰۰۰ اسرائیلی از اراضی اشغالی در سه سال
دو انفجار مرموز در نزدیکی فرودگاه تدمر سوریه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گزارش المیادین از همکاری ایران، ترکیه و عراق برای مقابله با گروه‌های تجزیه‌طلب
نیوزویک: ایران اکنون اَبَرسلاحی قدرتمندتر از بمب هسته‌ای در اختیار دارد
نیویورک تایمز: ایران و عمان به توافقی برای رسمیت بخشیدن به کنترل تهران بر هرمز نزدیک شدند
اندرو نیل تحلیلگر اسکاتلندی در نقدی کوبنده: ایران ترامپ را خیلی ماهرانه کنترل می‌کند
اصابت پرتابه به کشتی باربری در نزدیکی سواحل عمان
ادعای بسنت: توافق با ایران می‌تواند امروز یا فردا حاصل شود
کپلر: ترافیک در باب‌المندب و هرمز همچنان پایین باقی مانده است
جنگ با ایران: شمشیر دو لبه برای اقتصاد و کشاورزی آمریکا
برنامه هسته‌ای ایران مسئله آمریکا و اسرائیل است؛ کشور‌های شورای همکاری خلیج‌فارس درگیر نشوند
کره شمالی: رزمایش‌های آمریکا، ژاپن و کره جنوبی «بحران امنیتی جدید» در آسیا ایجاد کرده است
آخرین اخبار
حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
نشت اطلاعات ۱۱۴ هزار کارمند نهاد‌های امنیتی انگلیس
هفتمین دور مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل در رم
روبیو: در مذاکرات با ایران پیشرفت‌هایی حاصل شده است
قطر: اسرائیل که مانع روند صلح غزه است باید عقب‌نشینی کند
ادعای بسنت: توافق با ایران می‌تواند امروز یا فردا حاصل شود
انصارالله از حمله پهپادی به فرودگاه نجران در جنوب عربستان خبر داد
قطر: تلاش‌ها برای مذاکرات آمریکا و ایران با همه طرف‌ها در جریان است
خسارات آتش‌سوزی‌ها در اروپا از ۳ میلیارد یورو گذشت
شیخ نعیم قاسم: مقاومت تا پایان اشغالگری ادامه خواهد داشت
نیویورک تایمز: ایران و عمان به توافقی برای رسمیت بخشیدن به کنترل تهران بر هرمز نزدیک شدند
آمریکا هنوز موشک‌های پاتریوت اوکراین را جایگزین نکرده است
خشکسالی در فرانسه؛ سه رآکتور هسته‌ای تعطیل شدند
نیوزویک: ایران اکنون اَبَرسلاحی قدرتمندتر از بمب هسته‌ای در اختیار دارد
گواتمالا پس از فوران آتشفشان، هشدار «خطر» صادر کرد
هشدار کاغذ سفید ژاپن: وضعیتی مشابه اوکراین در آسیا تکرار می‌شود
اندرو نیل تحلیلگر اسکاتلندی در نقدی کوبنده: ایران ترامپ را خیلی ماهرانه کنترل می‌کند
آمریکا پرواز‌های اخراج مهاجران ونزوئلایی را پس از زمین‌لرزه از سر گرفت
افت صادرات نفت آمریکا به کمترین سطح در ۸ ماه اخیر
۲۵ ایالت آمریکا علیه تعرفه‌های جدید ترامپ شکایت کردند
روسیه از هدف قرار دادن چهار کشتی اوکراین خبر داد
برنامه هسته‌ای ایران مسئله آمریکا و اسرائیل است؛ کشور‌های شورای همکاری خلیج‌فارس درگیر نشوند
جنگ با ایران: شمشیر دو لبه برای اقتصاد و کشاورزی آمریکا
مقام اوکراینی: عضویت کی‌یف در ناتو یک توهم است
اصابت پرتابه به کشتی باربری در نزدیکی سواحل عمان
کره شمالی: رزمایش‌های آمریکا، ژاپن و کره جنوبی «بحران امنیتی جدید» در آسیا ایجاد کرده است
گزارش المیادین از همکاری ایران، ترکیه و عراق برای مقابله با گروه‌های تجزیه‌طلب
کپلر: ترافیک در باب‌المندب و هرمز همچنان پایین باقی مانده است
قاهره و ریاض: اولویت با راه‌حل سیاسی است
تناقض‌گویی‌های ترامپ از «پیروزی قاطع» تا «آخرین فرصت» برای ایران