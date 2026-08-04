ارتش رژیم صهیونیستی حملات جدیدی را در جنوب سوریه آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - به گزارش خبرگزاری عربی سوریه (سانا)، ارتش اسرائیل روز سهشنبه موج جدیدی از حملات را در جنوب سوریه آغاز کرد.
سانا گزارش داد که نیروهای اسرائیلی به روستای مریه در منطقه حوض یرموک در استان درعا در جنوب غربی سوریه پیشروی کردند.
این خبرگزاری اعلام کرد که آنها قبل از عقبنشینی از منطقه بدون هیچ دستگیری، حمله محدودی به بخش غربی روستا انجام دادند و چندین خانه غیرنظامی را بازرسی کردند.
این خبرگزاری افزود که از روز دوشنبه، ارتش اسرائیل همچنین با استفاده از یک بولدوزر به همراه یک تانک و یک وانت، به عملیات خاکبرداری و بازگشایی یک جاده خاکی قدیمی در شمال وادی الرقاد از سمت روستای مریه ادامه داده است.
جنوب سوریه ماههاست که شاهد حملات و تجاوزات مکرر اسرائیل از جمله یورش، جستوجو و دستگیری بوده است.
تجاوزهای اسرائیل پس از سقوط اسد در دسامبر ۲۰۲۴، زمانی که اسرائیل فروپاشی توافقنامه جدایی ۱۹۷۴ را اعلام کرد و کنترل منطقه حائل سوریه را به دست گرفت، تشدید شد.
منبع: آناتولی