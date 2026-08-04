باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد حسن زاده عصر روز سه‌شنبه با اشاره به وقوع این زمین لرزه اظهار کرد: پس از ثبت لرزش زمین، هماهنگی فوری با فرمانداری بندر خمیر، بخشداری لافت، نیروهای امدادی و تیم‌های ارزیاب انجام شد و بررسی وضعیت مناطق نزدیک به کانون زلزله در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: تیم‌های ارزیاب در حال بررسی شرایط روستاها و مناطق پیرامونی کانون زمین لرزه هستند و گزارش‌های دریافتی از بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این حادثه تاکنون خسارتی به دنبال نداشته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان ادامه داد: دستگاه‌های امدادی، خدماتی و عضو ستاد مدیریت بحران استان در آماده باش قرار دارند و روند ارزیابی‌ها تا اطمینان کامل از وضعیت منطقه ادامه خواهد داشت.

حسن زاده با بیان اینکه اطلاع رسانی درباره وضعیت نهایی پس از تکمیل بررسی‌ها انجام می‌شود، از مردم خواست اخبار مربوط به حوادث طبیعی را از منابع رسمی دنبال کنند.

بر اساس اعلام مرکز لرزه نگاری کشوری این زمین لرزه ساعت ۱۶:۲۲:۱۶ روز سه‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ در حوالی لافت شهرستان بندر خمیر رخ داد، کانون این زلزله در عمق ۱۴ کیلومتری زمین ثبت شده است.