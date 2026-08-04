مردم ولایتمدار ارومیه، اربعین امسال نیز با دلی سرشار از عشق به سیدالشهدا (ع) و مکتب نجات بخش ایشان با شرکت در مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین از راه دور عشق و ارادت قلبی خود را محضر آن حضرت ابراز کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین، جلوه‌ای باشکوه از عشق و ارادت مردمی است که اگرچه توفیق حضور در مسیر نجف تا کربلا را نیافته‌اند، اما با قدم‌های عاشقانه خود نشان می‌دهند که دل‌هایشان همراه زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است. این آیین معنوی اربعین امسال نیز با حضور گسترده اقشار مختلف مردم ارومیه، از کودک و نوجوان تا سالمند، برگزار شد و فضایی سرشار از ایمان، همدلی، ایثار و یاد اهل‌بیت(ع) را در شهرها و روستاها پدید آورد.

 در این مسیر، خدمت‌رسانی موکب‌ها، قرائت دعا و ذکر، و کمک به همنوعان، جلوه‌هایی از فرهنگ ناب حسینی را به نمایش می‌گذارد.

پیاده‌روی جاماندگان اربعین در ارومیه؛ تجلی عشق و دلدادگی خالصانه مردم به سیدالشهدا(ع)+ تصاویر

پیاده‌روی جاماندگان اربعین در ارومیه؛ تجلی عشق و دلدادگی خالصانه مردم به سیدالشهدا(ع)+ تصاویر

پیاده‌روی جاماندگان اربعین در ارومیه؛ تجلی عشق و دلدادگی خالصانه مردم به سیدالشهدا(ع)+ تصاویر

پیاده‌روی جاماندگان اربعین در ارومیه؛ تجلی عشق و دلدادگی خالصانه مردم به سیدالشهدا(ع)+ تصاویر

پیاده‌روی جاماندگان اربعین در ارومیه؛ تجلی عشق و دلدادگی خالصانه مردم به سیدالشهدا(ع)+ تصاویر

برچسب ها: جاماندگان اربعین ، عاشقان حسینی
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