باشگاه خبرنگاران جوان - جبارعلی ذاکری مدیرعامل راه‌آهن در نشست کمیسیون عالی گراف با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران، از آمادگی کامل بخش‌های فنی، عملیاتی و پشتیبانی راه‌آهن خبر داد و گفت: قطار‌های برنامه‌ای و فوق‌العاده با ایمنی و امنیت کامل در حال تردد هستند و همه ظرفیت‌های راه‌آهن برای ارائه خدمات مطلوب به زائران به کار گرفته شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی، تحقق هدف‌گذاری حمل ۵۴ میلیون تن بار در سال جاری را مستلزم استفاده حداکثری از ظرفیت واگن‌های باری دانست و بر مدیریت بهینه گردش واگن‌ها برای افزایش بهره‌وری، پاسخگویی بهتر به تقاضای حمل بار و افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی تاکید کرد.

مدیرعامل راه‌آهن همچنین بر توسعه زیرساخت‌های ریلی به‌ویژه در نقاط مرزی، برای تسهیل جابه‌جایی بار، افزایش ترانزیت ریلی و تقویت جایگاه راه‌آهن در حمل‌ونقل بین‌المللی تاکید کرد.

میرحسن موسوی، قائم‌مقام مدیرعامل راه‌آهن نیز در این نشست گفت: کارکنان راه‌آهن همواره با همه توان در خدمت‌رسانی به مسافران حضور داشته‌اند و در برگزاری آیین تشییع پیکر امام شهید و ایام اربعین حسینی نیز نقش موثری ایفا کردند.

موسوی با تاکید بر اجرای تکالیف راه‌آهن در برنامه هفتم توسعه، جذب بار‌های جدید و توسعه حمل‌ونقل ریلی، به‌ویژه در مناطق دارای ظرفیت خطوط فرعی حمل بار را مورد تاکید قرار داد.

منبع: راه آهن