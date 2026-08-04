باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی اظهار داشت: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس حدفاصل بیلقان تا آدران و همچنین در محور هراز در محدوده‌های سه‌راهی چلاو و کلرد (در مسیر رفت و برگشت) سنگین گزارش شده است.

وی در ادامه افزود: تردد در محورهای فیروزکوه، آزادراه تهران -پردیس، و آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت به صورت روان جریان دارد و این محورها فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

محرابی‌نیا همچنین در خصوص سایر محورهای کشور گفت: در آزادراه کرج – تهران حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک شاهد ترافیک سنگین هستیم.

وی با بیان اینکه تردد در تمامی محورهای منتهی به مرزها شامل محورهای حمیل – سرابله – ایلام، ایلام – مهران، بستان – چذابه، پیرانشهر – تمرچین، خرمشهر – شلمچه، قصر شیرین – خسروی و مریوان – باشماق به صورت روان در جریان است، خاطرنشان کرد: تنها محور مسدود شریانی در حال حاضر، محور بندرعباس – لار در محدوده کلمتعلی است که تردد از مسیر جایگزین کهورستان – منبع آب – بندرعباس انجام می‌شود.