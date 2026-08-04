باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - لیلا تاجگردون در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، درباره آتش‌سوزی در ارتفاعات بمو اظهار کرد: این آتش‌سوزی از ظهر امروز در ارتفاعات بمو، در محدوده سعدی، آغاز شد و در مرحله نخست مهار شده بود، اما حدود ۱۰ دقیقه پیش دوباره شعله‌ور شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس افزود: هم‌اکنون نیرو‌های حاضر در منطقه، از جمله آتش‌نشانی، در محل مستقر هستند و عملیات مهار حریق را ادامه می‌دهند.

تاجگردون با اشاره به محل وقوع آتش‌سوزی گفت: این حادثه در ارتفاعات سعدی و در محدوده پارک ملی بمو رخ داده است.

او درباره علت احتمالی آتش‌سوزی نیز بیان کرد: هنوز علت دقیق مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد برخی از افرادی که برای تفریح به منطقه می‌روند، اقدام به روشن کردن آتش می‌کنند و در خاموش کردن آن سهل‌انگاری می‌شود. معمولاً در این فصل چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد، هرچند تا زمان بررسی‌های کارشناسی نمی‌توان با قطعیت درباره علت حادثه اظهار نظر کرد.