باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی دهقاندهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نشست تجار و فعالان اقتصادی ایران و پاکستان (۱۳ - ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۵) بیان کرد: بیشک عرصه برگزاری نشستهای تجاری، فرصت تعامل ارزشمندی برای صاحبان بنگاههای اقتصادی دو کشور فراهم مینماید تا شاهد رونق و اعتلای کسب و کارهای بینالمللی، توسعه همکاریهای تجاری و اقتصادی و اجرای پروژههای مشترک سرمایهگذاری باشند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: یکی از اولویتهای اصلی ج. ا. ایران، توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و همسو است که در قالب یک برنامه هدفمند آن را پیگیری مینماید. از این جهت کشور پاکستان به عنوان کشور دوست و همسایه با برخورداری از روابط خوب سیاسی و اقتصادی از اولویت فراوانی برای جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و با توجه به ظرفیتها و زمینههای همکاریهای دو جانبه پاکستان هم میتواند یک بازار خوب برای تولیدات و محصولات ایرانی باشد و هم در تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی مورد نیاز ایران از پاکستان و سایر کشورها نقشآفرین باشد و بنادر پاکستان میتوانند بهعنوان مرکز صادرات مجدد کالاهای ایرانی به سایر کشورها عمل نمایند.
دهقان دهنوی تصریح کرد: ج. ا. ایران با جمعیتی حدود ۹۰ میلیون نفر و در اختیار داشتن منابع کمنظیر انرژی، معادن، ظرفیتهای فراوان در حوزه صنایع مختلف، خدمات فنی و مهندسی و محصولات با تکنولوژی بالا و دانش بنیان و موقعیت ژئوپولتیکی در منطقه و دسترسی به شبکههای مواصلاتیِ ریلی، جادهای و خطوط حملونقل بینالمللی دریایی، دسترسی به شاهراههای فعال و دالانهای حملونقل و لجستیک بینالمللی نقش کلیدی را در منطقه دارد.
وی افزود: بنادر متعدد ج. ا. ایران در دریای خزر، خلیجفارس و حاشیه اقیانوس هند (به ویژه چابهار)، شبکههای جادهای و ریلی، امکان اتصال کشورهای همسایه به همدیگر و به سایر قارهها را فراهم میکند و از سوی دیگر تمایل دارد از ظرفیت بنادر کراچی و گوادر نیز جهت توسعه تعاملات بین المللی استفاده نماید.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه ج. ا ایران ظرفیتها و زیرساختهای گستردهای در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به ویژه در جنوب شامل منطقه آزاد چابهار و شمال کشور شامل امیرآباد در استان مازندران، انزلی در استان گیلان، منطقه آزاد تجاری ارس در آذربایجان شرقی ایجاد نموده، ادامه داد: ایران آماده ارائه تسهیلات و امکاناتی ارزشمند برای گسترش همکاریهای تجاری با کشور پاکستان است. خوشبختانه شرکتهای بزرگ و توانمندی از جمهوری اسلامی ایران در زمینههای نفت، گاز و پتروشیمی، مواد غذایی، کشاورزی، حمل و نقل، کشتیرانی و محصولات دانش بنیان و سایر صنایع مختلف در هیات تجاری حضور دارند و آماده گفتوگو و همکاری با شرکتهای پاکستانی هستند.
دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: حجم مبادلات جمهوری اسلامی ایران با پاکستان در سال ۲۰۲۵ در حدود ۳ میلیارد دلار بوده است و بر اساس هدفگذاری رهبران دو کشور در نظر است حجم مبادلات تجاری دو کشور، این حجم تا سال ۲۰۳۰ میلادی به ۱۰ میلیارد دلار برسد؛ لذا برای رسیدن به این هدف تلاش تجار و بازرگانان و حمایت دولتهای دو کشور بیش از پیش ضروری به نظر میرسد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اهمیت جایگاه بخش خصوصی در توسعه همکاریهای دو کشور افزود: در این راستا مشارکت در نمایشگاهها و تبادل هیاتهای تجاری میتوانند به ارتباط نزدیک بخشهای خصوصی دو کشور کمک شایانی نمایند. همچنین لازم است پیگیریهای لازم برای رفع موانع پیشروی توسعه تجارت دو کشور از جمله؛ حل مشکلات حمل و نقل و گمرکی و رفع موانع مربوط به نقل و انتقالات مالی و امور بانکی و تقویت زیرساختهای مرزی با جدیت بیشتری صورت پذیرد.
دهقان دهنوی در پایان ضمن توفیق روزافزون برای همه تجار و فعالان اقتصادی عرصه تجارت بین الملل اظهار امیدواری کرد: در سایه همدلی و همافزایی همچنان در مسیر توسعه بازارهای بین المللی گام برداشته و زمینه ساز رشد تجارت و سرمایهگذاری بیشتر دو کشور را فراهم نماییم.
منبع: سازمان توسعه تجارت