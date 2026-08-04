مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان، از تعطیلی ادارات ۵ شهرستان منطقه سیستان در روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵، به علت شرایط نامساعد جوی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید محبی گفت: باتوجه به هشدار سطح نارنجی هواشناسی و شدت طوفان و میزان بالای گرد و غبار در شمال استان، تمامی دستگاه‌های اجرایی، موسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانک‌ها بیمه‌ها و شهرداری‌های ۵شهرستان منطقه سیستان (زابل-زهک -هیرمند- هامون - نیمروز) در روز چهارشنبه مورخ ۱۴مردادماه ۱۴۰۵، تعطیل می‌باشند.

گفتنی است؛ دستگاه‌های عملیاتی ارائه خدمات ضروری اعم از مراکز نظامی و انتظامی، امدادی، آتش نشانی، اتفاقات آب، برق و گاز و… طبق روال معمول و بر اساس نحوه فعالیت تعریف شده، به ارائه خدمت خواهند پرداخت.

برچسب ها: هواشناسی ، تعطیلی ادارات
خبرهای مرتبط
ادامه خدمات اتوبوسرانی زاهدان در تعطیلات
ارائه خدمات گمرکی در مرز میلک علی‌رغم تعطیلی ادارات و طوفان شدید در زابل
تعطیلی ادارات شهرستان هیرمند به دلیل طوفان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادارات منطقه سیستان در روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه تعطیل شد
آخرین اخبار
ادارات منطقه سیستان در روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه تعطیل شد
باد ۱۰۸ کیلومتری در زابل