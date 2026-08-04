مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان، از تعطیلی ادارات ۵ شهرستان منطقه سیستان در روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵، به علت شرایط نامساعد جوی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید محبی گفت: باتوجه به هشدار سطح نارنجی هواشناسی و شدت طوفان و میزان بالای گرد و غبار در شمال استان، تمامی دستگاه‌های اجرایی، موسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانک‌ها بیمه‌ها و شهرداری‌های ۵شهرستان منطقه سیستان (زابل-زهک -هیرمند- هامون - نیمروز) در روز چهارشنبه مورخ ۱۴مردادماه ۱۴۰۵، تعطیل می‌باشند.

گفتنی است؛ دستگاه‌های عملیاتی ارائه خدمات ضروری اعم از مراکز نظامی و انتظامی، امدادی، آتش نشانی، اتفاقات آب، برق و گاز و… طبق روال معمول و بر اساس نحوه فعالیت تعریف شده، به ارائه خدمت خواهند پرداخت.