باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با مطلوب ارزیابی کردن وضعیت تأمین و ذخیرهسازی گندم در استان، گفت: خوشبختانه با برنامهریزی مناسب، هماهنگی مستمر و تلاش شبانهروزی مجموعه همکاران، شرایط ذخایر گندم استان در وضعیت مناسبی قرار دارد و هیچگونه نگرانی در زمینه تأمین این کالای راهبردی وجود ندارد.
او با تأکید بر رصد مستمر زنجیره تأمین گندم و آرد، افزود: روند حمل گندم به سیلوها و کارخانجات آرد، تولید آرد و همچنین ارسال آن به شهرستانهای استان بهصورت مستمر پایش میشود تا فرآیند تأمین نان مردم بدون کوچکترین وقفه ادامه یابد.
جعفری در ادامه با بررسی وضعیت حمل آرد به شهرستانها و میزان موجودی آرد در انبارهای استان، از آمادگی کامل شبکه تأمین و توزیع خبر داد و گفت: آرامش بازار، حاصل برنامهریزی پیش از بحران است، نه واکنش پس از آن. از اینرو، تمامی ظرفیتهای موجود برای حفظ پایداری تأمین آرد و نان مردم بهکار گرفته شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران افزود: امنیت غذایی، زیربنای امنیت اجتماعی است و خدمترسانی بیوقفه در حوزه تأمین کالاهای اساسی، بهویژه گندم و آرد، رسالتی است که حتی در ایام تعطیل و مناسبتهای مذهبی نیز با جدیت دنبال میشود تا مردم استان در هیچ مقطعی دغدغهای در زمینه تأمین نان و کالاهای اساسی نداشته باشند.