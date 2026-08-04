تیم فوتبال استقلال تهران برای دیدار هفته اول لیگ برتر مقابل مس شهربابک دو بازیکن خود را در اختیار نخواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه- تیم فوتبال استقلال در شرایطی روز جمعه ۲۳ مرداد در هفته نخست لیگ برتر بیستوششم به مصاف مس شهر بابک میرود که دو بازیکن این تیم امکان همراهی آبیپوشان در این مسابقه را نخواهند داشت.
جلالالدین ماشاریپوف و مهران احمدی تنها غایبان استقلال در دیدار افتتاحیه فصل جدید خواهند بود. ماشاریپوف، هافبک ازبکستانی استقلال، به دلیل مصدومیت و نرسیدن به شرایط مسابقه نمیتواند در نخستین بازی رسمی فصل در اختیار کادرفنی قرار بگیرد. مهران احمدی نیز دیگر بازیکنی است که به دلیل شرایط مصدومیت، دیدار برابر مس شهر بابک را از دست خواهد داد.
با این شرایط، سهراب بختیاریزاده سرمربی استقلال برای انتخاب ترکیب تیمش در اولین بازی لیگ بیستوششم باید بدون حضور این دو بازیکن برنامههای تاکتیکی خود را اجرا کند. البته سایر بازیکنان استقلال در شرایطی آماده حضور در این مسابقه هستند که کادرفنی امیدوار است تیمش فصل جدید را با پیروزی آغاز کند.
استقلال روز جمعه ۲۳ مرداد در هفته نخست لیگ برتر بیستوششم از ساعت ۱۹:۳۰ میزبان مس شهر بابک خواهد بود؛ دیداری که نخستین آزمون رسمی آبیپوشان در فصل جدید محسوب میشود.