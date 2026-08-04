باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - قیمت نفت روز سهشنبه حدود ۶ درصد کاهش یافت زیرا تلاشهای دیپلماتیک تشدید شده بین ایالات متحده و ایران، امیدها را برای توافق برای بازگشایی تنگه هرمز افزایش داد و نگرانیها در مورد اختلالات احتمالی در عرضه را کاهش داد.
قیمت نفت خام برنت، معیار بینالمللی، در ساعت ۱۵:۵۰ به وقت گرینویچ به حدود ۷۹ دلار در هر بشکه رسید که حدود ۵.۷ درصد نسبت به قیمت بسته شده قبلی ۸۳.۷۷ دلار کاهش یافته است. این شاخص برای اولین بار از ۱۳ جولای به زیر ۸۰ دلار رسید.
قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) آمریکا حدود ۵.۹ درصد کاهش یافت و از ۸۰.۳۴ دلار در هر بشکه به ۷۵.۶۰ دلار در هر بشکه رسید.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا مدعی شد که واشنگتن و تهران در حال ادامه مذاکرات هستند و میتوانند تا سهشنبه یا چهارشنبه برای بازگشایی این آبراه استراتژیک به توافق برسند.
بسنت به CNBC گفت: «ما در حال مذاکره با ایرانیها هستیم. این احتمال وجود دارد که امروز یا فردا برای باز کردن تنگه و حرکت به سمت موضعی عادیتر در این درگیری به توافق برسیم.»
با این حال، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که تهران مذاکرات مستقیمی با واشنگتن انجام نمیدهد و افزود که مذاکرات از طریق میانجیگری عمان بر تأمین امنیت عبور کشتیهای تجاری متمرکز است.
قطر نیز اعلام کرد که همچنان با هر دو طرف در تماس است و یک طرح پیشنهادی برای کاهش تنش در حال انتشار است، اگرچه هیچ جدول زمانی مشخصی برای توافق تعیین نشده است.
انتظارات از آتشبس احتمالی و از سرگیری کشتیرانی از طریق تنگه هرمز، ریسک ژئوپلیتیکی را که باعث افزایش شدید قیمت نفت در ماه ژوئیه شده بود، کاهش داد.
قیمت نفت همچنین تحت فشار تصمیم اوپک پلاس برای ادامه افزایش تولید برنامهریزی شده به میزان ۱۸۸۰۰۰ بشکه در روز در ماه سپتامبر قرار گرفت.
منبع: آناتولی