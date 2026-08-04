باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: از امشب تا شنبه، مناطقی از استان مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی در برخی از ساعت‌ها، بارش پراکنده باران، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی دارند.

وی همچنین از وزش باد شدید و وقوع گرد و خاک همراه با کاهش کیفیت هوا در شرق، شمال‌شرق و جنوب‌شرق طی امروز و روزهای آینده خبر داد.

به گفته رفیعی، از پنجشنبه تا جمعه، آب‌های دریای خزر، مواج و متلاطم است.

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی از افزایش باد در پایتخت خبر داد و اضافه کرد: کمینه دمای پایتخت ۲۴ درجه ثبت شد و بیشینه دما نیز به ۳۶ درجه بالای صفر می‌رسد.

وی ادامه داد: خنک‌ترین مرکز استان، اردبیل با دمای ۹ درجه بالای صفر و گرم‌ترین مرکز استان نیز، اهواز با دمای ۴۹ درجه بای صفر ثبت شد.