باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سرهنگ پاسدار مرتضی شیخی گفت : این قنات تاریخی که از شریانهای حیاتی تأمین آب کشاورزی منطقه به شمار میرود، سالهاست که با مشکل کاهش دبی آب و رسوبگذاری مواجه شده بود و احیای آن گامی مؤثر در رونق دوباره کشاورزی و اشتغال پایدار در این خطه خواهد بود.
وی افزود:، با توجه به اهمیت قنات در معیشت کشاورزان و باغداران بخش بربرود شرقی ، بسیج سازندگی سپاه شهرستان الیگودرز با محوریت محرومیتزدایی و خدمترسانی به مناطق روستایی، عملیات اجرایی این پروژه را در دستور کار قرار داده است. این اقدام که با همکاری قرارگاه امام حسن (ع) صورت میگیرد ، در راستای تأکید بر احیای قنوات به عنوان گنجینههای ارزشمند ملی و فرهنگی و تقویت شاخصهای توسعه پایدار روستایی است .
سرهنگ شیخی، فرمانده سپاه ناحیه الیگودرز، پیشتر از اجرای چندین طرح آبرسانی دیگر در این شهرستان خبر داده بود و این پروژه نیز ادامهدهنده همان روند خدمترسانی گروههای جهادی برای رفع دغدغههای کشاورزان منطقه است .
انتظار میرود با لایروبی و مرمت این قنات قدیمی، بخش قابلتوجهی از زمینهای کشاورزی منطقه دوباره احیا شده و به چرخه تولید بازگردند.