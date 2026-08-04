فرمانده سپاه شهرستان الیگودرز گفت: عملیات احیاء، مرمت و لایروبی قدیمی‌ترین قنات شهر چمن‌سلطان در شهرستان الیگودرز به همت  گروه‌های جهادی و توسط  بسیج سازندگی سپاه استان  آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - سرهنگ پاسدار مرتضی شیخی گفت  : این قنات تاریخی که از شریان‌های حیاتی تأمین آب کشاورزی منطقه به شمار می‌رود، سال‌هاست که با مشکل کاهش دبی آب و رسوب‌گذاری مواجه شده بود و احیای آن گامی مؤثر در رونق دوباره کشاورزی و اشتغال پایدار در این خطه خواهد بود. 

وی افزود:، با توجه به اهمیت قنات در معیشت کشاورزان و باغداران بخش بربرود شرقی ، بسیج سازندگی سپاه شهرستان الیگودرز با محوریت محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی به مناطق روستایی، عملیات اجرایی این پروژه را در دستور کار قرار داده است. این اقدام که با همکاری قرارگاه امام حسن (ع) صورت می‌گیرد ، در راستای تأکید بر احیای قنوات به عنوان گنجینه‌های ارزشمند ملی و فرهنگی و تقویت شاخص‌های توسعه پایدار روستایی است . 

سرهنگ شیخی، فرمانده سپاه ناحیه الیگودرز، پیش‌تر از اجرای چندین طرح آبرسانی دیگر در این شهرستان  خبر داده بود  و این پروژه نیز ادامه‌دهنده همان روند خدمت‌رسانی گروه‌های جهادی برای رفع دغدغه‌های کشاورزان منطقه است .

انتظار می‌رود با لایروبی و مرمت این قنات قدیمی، بخش قابل‌توجهی از زمین‌های کشاورزی منطقه دوباره احیا شده و به چرخه تولید بازگردند.

 

 

برچسب ها: قنات ، الیگودرز
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