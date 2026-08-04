باشگاه خبرنگاران جوان - مهندس شیرزاد جمشیدی با اشاره به ناترازی انرژی در سطح کشور و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف برق اظهار کرد: بر اساس قانون حفاظت از آب، چاه‌های کشاورزی موظف به همکاری در اجرای برنامه‌های مدیریت بار هستند که در گذشته این موضوع از طریق قطع سرخط شبکه انجام می‌شد و در برخی مناطق، چاه‌های آب شرب نیز تحت تأثیر قرار گرفته و موجب بروز تنش آبی برای ساکنان می‌شد.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، طرح نصب کلیدهای فرمان‌پذیر از راه دور در مسیر چاه‌های کشاورزی روستای شهید بروجردی و هشت روستای همجوار اجرا شد تا امکان مدیریت مستقل چاه‌های کشاورزی فراهم شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان تصریح کرد: با بهره‌برداری از این طرح، برق چاه‌های کشاورزی در زمان اجرای برنامه‌های مدیریت بار به‌صورت هوشمند و از راه دور قطع و وصل می‌شود و دیگر نیازی به خاموشی سرخط شبکه و قطع برق چاه‌های آب شرب نخواهد بود.

جمشیدی این اقدام را نمونه‌ای از اجرای راهکارهای فنی و کارشناسی‌شده در راستای مدیریت مصرف انرژی و افزایش رضایتمندی مشترکان دانست و گفت: حفظ پایداری تأمین آب شرب مردم، همزمان با اجرای الزامات مدیریت مصرف برق، از اولویت‌های شرکت توزیع برق لرستان است.

در ادامه، ایرج آذرطوس، مدیر توزیع برق شماره دو شهرستان بروجرد، با اشاره به اجرای موفق این طرح اظهار کرد: با نصب کلید فرمان‌پذیر از راه دور توسط نیروهای فنی این مدیریت، مشکل چندین ساله قطع برق چاه‌های آب شرب در زمان اعمال محدودیت برای چاه‌های کشاورزی برطرف شده است.

وی افزود: این طرح، جمعیتی حدود ۲۵ هزار نفر در روستای شهید بروجردی و هشت روستای دیگر را از تنش‌های ناشی از قطع برق چاه‌های آب شرب مصون می‌کند و از این پس مدیریت خاموشی چاه‌های کشاورزی بدون تأثیر بر شبکه تأمین آب شرب انجام خواهد شد.

آذرطوس با قدردانی از حمایت‌های مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان و تلاش کارکنان فنی مدیریت توزیع برق شماره دو بروجرد، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح حاصل کار کارشناسی، همدلی و تلاش شبانه‌روزی همکاران مجموعه توزیع برق است و گامی مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، افزایش رضایت مردم و مدیریت هوشمند شبکه برق به شمار می‌رود.

منبع: برق لرستان