مدافع - وینگر فصل گذشته تیم فوتبال استقلال با انتشار متنی در فضای مجازی دلخوری خود از مدیران این باشگاه را علنی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - رامین رضاییان پس از درخشش در جام جهانی حاضر به ادامه همکاری با تیم فوتبال استقلال تهران نشد و درخواست افزایش رقم قرارداد خود با این باشگاه را داشت که با مخالفت مدیران این باشگاه همراه شد.

در همین حال امروز سه شنبه رامین رضاییان با انتشار متنی در فضای مجازی نوشت: «هواداران عزیز. توی این مدت اخیر من سکوت کردم، چون‌که معتقدم مسائل حرفه‌ای و قراردادی فوتبال می‌بایست از مسیر حرفه‌ای و با حفظ احترام طرفین به سرانجام برسه نه در فضای مجازی و رسانه که متاسفانه دوستان انجام دادن تا الان! به‌جای اولتیماتوم دادن می‌شد یک تماس کوتاه گرفت! به‌جای جار زدن در رسانه و قایم شدن می‌شد مذاکره کرد.

حرف‌ها زیادی هست که حتما باید به زودی راجبش صحبت کنم تا خدای نکرده هواداران محترم یک‌طرفه به قاضی نرن. همه اهالی فوتبال می‌دونن چه در سطح‌باشگاهی ایران و خارج و تیم ملی عزیزمون هر جا بودم تمام وجودم رو گذاشتم و شرافتمندانه جنگیدم.

صداقت همیشه برنده خواهد بود و من سعی کردم با خودم و دیگران صادق باشم پس دیگه این مسیر رو که منو بخواهید جلوی هوادار بزارید بس کنید. چون همه‌ی مردم ایران خوب میدونند من همیشه مرد عملم و توی زمین با فوتبالم حرف می‌زنم نه فضای مجازی»