سه شنبه‌های هر هفته کتابی با موضوع مختلف به مردم چهارمحال و بختیاری معرفی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - کتاب تاریخچه روستای هرچگان نوشته ابوالفتح کیانی نویسنده استان چهارمحال و بختیاری است.

این کتاب در ۳ فصل به گفته ها و شنیده ها، بی بی مریم بختیاری و قلعه هرچگان و نام آوران پرداخته است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: معرفی کتاب ، تاریخچه
خبرهای مرتبط
معرفی کتاب مجموعه شعر می نا + فیلم
معرفی کتاب جستارهای از تاریخ بروجن + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
افزایش ۲۰ درصدی برداشت پیاز نتیجه تغییر الگوی کشت در چهارمحال و بختیاری
طنین فریاد یا لثارات الحسین در شهرکرد؛ اجتماع بزرگ جاماندگان اربعین + فیلم
استقرار تیم‌های عملیاتی در میدان دوخاتون+ تصاویر
ورزشکار شهرکردی راهی رقابت‌های جهانی کشتی فرنگی در اردن شد
هشدار زرد هواشناسی برای وزش باد در چهارمحال و بختیاری
معرفی کتاب تاریخچه روستای هرچگان + فیلم
آخرین اخبار
معرفی کتاب تاریخچه روستای هرچگان + فیلم
هشدار زرد هواشناسی برای وزش باد در چهارمحال و بختیاری
طنین فریاد یا لثارات الحسین در شهرکرد؛ اجتماع بزرگ جاماندگان اربعین + فیلم
ورزشکار شهرکردی راهی رقابت‌های جهانی کشتی فرنگی در اردن شد
استقرار تیم‌های عملیاتی در میدان دوخاتون+ تصاویر
افزایش ۲۰ درصدی برداشت پیاز نتیجه تغییر الگوی کشت در چهارمحال و بختیاری