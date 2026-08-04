باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی گفت: در این مذاکرات به عنوان گفت‌و‌گو میان دو کشور ساحلی تنگه هرمز، با تمرکز بر تعیین مسیر‌های رفت و برگشت ایمن برای کشتی‌ها در حال پیگیری است؛ مسیری که ضمن تأمین حقوق حاکمیتی، ملاحظات امنیت ملی ایران و عمان را نیز مدنظر قرار دهد.

وی افزود: گفت‌و‌گو‌ها تاکنون در هر دو سطح فنی و سیاسی مثبت ارزیابی می‌شود و ایران در تلاش است با همکاری عمان، سازوکار‌های لازم برای ترتیبات آینده مدیریت تردد کشتیرانی در این گذرگاه راهبردی را تدوین کند.

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: نتایج نهایی این مذاکرات پس از جمع‌بندی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع: ایسنا