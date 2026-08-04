باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در فاصله چند روز مانده تا آغاز رقابت‌های لیگ برتر بیست‌وششم، به دنبال برگزاری یک دیدار تدارکاتی برای افزایش آمادگی بازیکنان خود پیش از نخستین مسابقه فصل است.

آبی‌پوشان پایتخت که روز جمعه ۲۳ مرداد در هفته اول لیگ برتر میزبان مس شهر بابک خواهند بود، قصد دارند پیش از این دیدار یک بازی دوستانه برگزار کنند تا کادرفنی فرصت بیشتری برای ارزیابی شرایط بازیکنان و مرور برنامه‌های تاکتیکی داشته باشد.

در همین راستا، استقلال خوزستان یکی از گزینه‌های مدنظر باشگاه استقلال برای انجام این مسابقه تدارکاتی است و مذاکرات اولیه برای برگزاری این دیدار در حال انجام است. البته هنوز زمان و محل قطعی برگزاری این بازی مشخص نشده و در صورت توافق نهایی، جزئیات آن اعلام خواهد شد.

سهراب بختیاری‌زاده و اعضای کادرفنی استقلال امیدوار هستند با برگزاری این مسابقه، تیم را در شرایط مسابقه قرار دهند و آخرین برنامه‌های فنی خود را پیش از شروع رسمی فصل محک بزنند.

استقلال در نخستین هفته لیگ بیست‌وششم باید مقابل مس شهر بابک قرار بگیرد و به همین دلیل کادرفنی این تیم تلاش دارد با آمادگی کامل وارد رقابت‌های فصل جدید شود.