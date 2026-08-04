مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان لرستان گفت: از ابتدای طرح اربعین حسینی سال جاری ، ۱۲ هزار و ۲۴۶ زائر اربعین حسینی با ناوگان حمل و نقل عمومی استان جابجا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - عارف امرایی اظهار داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته در راستای اجرای دستورالعمل های ابلاغی و تلاش شبانه روزی کارکنان، فعالان و صنوف حمل و نقل عمومی مسافر استان، از  ۲۵ تیرماه تا ۱۲ مرداد ماه سال جاری، ۱۲هزار و ۲۴۶ زائر عتبات عالیات از طریق ۴۵۵ سفر با ناوگان حمل و نقل عمومی استان جابجا شدند. 

وی ادامه داد: از این تعداد زائران شده تعداد ۱۰ هزار ۵۳ نفر از زائران با ۲۹۳ دستگاه اتوبوس، ۲ و ۱۷۹زائر نیز با ۱۵۶ دستگاه مینی بوس و ۱۴ زائر با ۶ دستگاه سواری کرایه جابجا شده اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان لرستان بیان کرد: از ابتدای طرح تا ۱۲ مردادماه، ۸ هزار و ۶۷۳ زائر از طریق ۳۵۱ سفر از مبدا لرستان به مرزهای مهران ، خسروی شلمچه اعزام و ۳ هزار و ۵۷۳ از طریق ۱۰۴ سفر از مبدا مرزهای مذکور به استان جابجا شده اند.

مهندس امرایی اضافه کرد: زائران گرامی برای مسیریابی دریافت اطلاعات مسیرهای منتهی به ،مرزها اماکن بین راهی و ثبت شکایات و پیشنهادات با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راههای کشور تماس بگیرید.

منبع:راهداری لرستان

برچسب ها: راهداری ، لرستان
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