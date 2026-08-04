باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - یزدان خسروی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان، با اعلام این که مرزهای شلمچه و چذابه میزبان میلیونی زائران اربعین بوده‌اند، گفت: تا ساعت ۱۲ دیشب، نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تردد در مرز شلمچه و نزدیک به ۴۰۰ هزار تردد نیز در مرز چذابه به ثبت رسیده است.

او با اشاره به بازگشت بخش اعظم زائران به کشور افزود: در حال حاضر کمتر از ۲۰۰ هزار زائر در خاک عراق داریم که پیش‌بینی می‌شود نیمی از این تعداد فردا (چهارشنبه) وارد مرزهای استان شوند.

خسروی با تأکید بر آمادگی کامل ناوگان حمل و نقل برای جابجایی زائران، اضافه کرد: اتوبوس‌ها در پایانه‌های مرزی، قطارها در ایستگاه‌های راه‌آهن و همچنین ناوگان سواری زائران در توقفگاه خودروهای پایانه‌ها مستقر هستند تا زائران را به مقاصد مختلف منتقل کنند.

مدیر کل راهداری خوزستان در پایان با اشاره به روان بودن تردد در مرزها یادآور شد: تمامی نیازمندی‌های خدماتی و زیرساختی برای بازگشت زوار فراهم است و هیچ گونه مشکل خاصی در روند جابجایی وجود ندارد.