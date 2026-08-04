پلیس راهورقم از توقیف یک دستگاه سواری پراید در محدوده جمکران خبر داد که راننده آن کودک ۱۱ ساله‌ فاقد سن قانونی دریافت گواهینامه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان -در پی گشتزنی تیمهای پلیس راهور در محدوده مسجد مقدس جمکران، مأموران پلیس راهور با صحنهای غیرمنتظره و خطرناک مواجه شدند. یک دستگاه خودروی سواری پراید توسط کودکی هدایت میشد.
بر اساس این گزارش، مأموران پلیس راهور بلافاصله با مشاهده این وضعیت و برای پیشگیری از هرگونه حادثه ناگوار برای این کودک و سایر شهروندان، نسبت به متوقف کردن خودرو اقدام کردند. پس از بررسیهای لازم مشخص شد راننده خودرو نوجوانی ۱۱ ساله است که بدون داشتن گواهینامه و مهارتهای لازم، پشت فرمان نشسته است.
رئیس پلیس راهور استان ضمن هشدار جدی به خانوادهها اظهار داشت: «نشاندن کودکان و نوجوانان فاقد گواهینامه پشت فرمان خودرو، مصداق بارز به خطر انداختن جان خود و دیگران است. پلیس در برخورد با اینگونه تخلفات که امنیت جانی شهروندان را تهدید میکند، هیچگونه اغماضی نخواهد داشت.»
وی با بیان اینکه خودروی مذکور به دلیل تخلف رانندگیِ بدون گواهینامه، با هماهنگی مقام قضایی به پارکینگ منتقل شد، والدین باید بدانند که اعتماد نابجا به توانایی فرزندان، میتواند تبعات جبرانناپذیر حقوقی و جانی برای آنان در پی داشته باشد.»
پلیس راهور استان قم از تمامی شهروندان تقاضا دارد در صورت مشاهده موارد مشابه یا هرگونه تخلف ترافیکی، مراتب را جهت پیشگیری از حوادث تلخ گزارش کنند.
منبع: روابط عمومی پلیس استان قم