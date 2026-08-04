باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - پیکر مطهر شهید «ابوالفضل گودرزی»، سرباز نیروی انتظامی که در درگیری مستقیم با گروه های معاند و اشرار مسلح در نوار مرزی شهرستان مریوان (استان کردستان) به شهادت رسید، امروز در شهرستان دزپارت استان خوزستان تشییع شد.

شهید گودرزی که اهل یکی از روستاهای توابع دزپارت بود، در حین انجام مأموریت های مرزبانی و حراست از کیان جمهوری اسلامی ایران، در درگیری با عناصر «معاند» که قصد نفوذ از مرزهای غربی کشور را داشتند، هدف گلوله قرار گرفت و جان خود را در راه وطن فدا کرد.

مراسم تشییع این شهید والامقام امروز با حضور پرشور اقشار مختلف مردم برگزار شد.