آخرین دور مذاکرات اسرائیل و لبنان که امروز در رم آغاز شد تا ۶ آگوست ادامه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده است که آخرین دور مذاکرات اسرائیل و لبنان که امروز در رم آغاز شد، تا ۶ آگوست ادامه خواهد داشت.

در پستی در X، تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که این مذاکرات، تیم‌های فنی هر دو طرف را برای «پیشبرد اجرای کامل» توافق‌نامه چارچوب ۲۶ ژوئن از جمله خلع سلاح حزب‌الله و فرآیند منطقه آزمایشی که به ارتش لبنان اجازه می‌دهد کنترل برخی از سرزمین‌های اشغالی اسرائیل را دوباره به دست گیرد گرد هم می‌آورد.

پیگوت مدعی شد: ایالات متحده کاملاً متعهد به حمایت از هر دو طرف است، زیرا آنها این روند را به گونه‌ای پیش می‌برند که امنیت پایدار را برای هر دو طرف فراهم کند، تهدیدات امنیتی علیه اسرائیل را از بین ببرد و اقتدار دولت لبنان را در سراسر جنوب احیا کند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنوب لبنان ، مذاکرات صلح
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