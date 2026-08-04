معاون وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین تاکید کرد که دولت چهاردهم نگاه بلندمدت و ویژه‌ای به آبادانی و توسعه مرز چیلات دهلران در استان ایلام دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - علی‌اکبر پورجمشیدیان روز سه‌شنبه در بازدید از مرز چیلات شهرستان دهلران اظهار کرد: مسئولان استان تعهد خود را برای راه‌اندازی این مرز تا پیش از اربعین به انجام رساندند و این وعده محقق شد.

وی افزود: انتظار وزارت کشور و کارگروه مرز در ستاد مرکزی اربعین برای فعال‌سازی چیلات برآورده شد و اقدام‌ها در این زمینه قابل قدردانی است.

معاون وزیر کشور یادآور شد: همه برنامه‌ریزی‌ها از سوی جمهوری اسلامی ایران برای رفت‌وآمد زائران از این مرز پیش‌بینی و آماده شده بود و مسئولان گذرنامه نیز مستقر شده بودند و هیچ مشکلی در سمت کشورمان وجود ندارد.

پورجمشیدیان تاکید کرد: امسال طرف عراقی از آمادگی لازم برای پذیرش زائران اربعین از مرز چیلات برخوردار نبود، ولی از ناحیه ما تکمیل و توسعه زیرساخت‌های این گذرگاه با شتاب ادامه خواهد داشت.

رئیس ستاد مرکزی اربعین ابراز امیدواری کرد با همت بلند مردم، مسئولان استانی و مجموعه وزارت راه و شهرسازی، دیگر کارهای باقی‌مانده در مرز چیلات روزهای آینده به پایان برسد.

وی عزم دولت را برای گشایش رسمی این مرز جدی دانست و گفت که چیلات از سال آینده پذیرای زائران اربعین خواهد بود و این خواسته به حق مردم شهرستان دهلران محقق می‌شود.

پورجمشیدیان اضافه کرد: گذرگاه مرزی چیلات تنها محل رفت‌وآمد زائران نیست، بلکه ابعاد اقتصادی گسترده‌ای نیز برای توسعه این منطقه پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شده است.

معاون وزیر کشور ادامه داد: توسعه این مرز با نگاه ژرف اقتصادی به عنوان مسیر ترانزیت و تبادلات مرزی طراحی شده که به طور قطع در ایجاد اشتغال و آبادانی استان ایلام به‌ ویژه شهرستان دهلران نقش موثری خواهد داشت.

گذرگاه مرزی چیلات در فاصله ۲۸ کیلومتری شهر دهلران و مرز مشترک ایران و عراق قرار دارد.

مرز مقابل چیلات ایران در عراق «علی‌غربی» نام دارد که در استان میسان این کشور واقع است.

دیروز (دوشنبه) در آیینی با حضور فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت و برخی مقام‌های کشوری و استانی، از مهر گذرنامه مرز چیلات شهرستان دهلران رونمایی شد.

راه‌اندازی مرز چیلات از سال‌ها پیش یکی از مطالبات مهم مردم منطقه برای رونق اقتصاد محلی، توسعه بازرگانی مرزی و تسهیل سفر زائران عتبات عالیات بوده که سال گذشته با موافقت ایران و عراق به مرز رسمی تبدیل شد.

استان ایلام گرانیگاه اصلی سفرهای اربعین به شمار می‌رود و سالانه بیش از ۶۰ درصد از زائران، این مسیر را برای رسیدن به عتبات عالیات برمی‌گزینند.

برچسب ها: مرزها ، اربعین
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