وزیر صنعت، معدن و تجارت از هدف‌گذاری برای افزایش حجم مبادلات تجاری ایران و پاکستان به حدود ۱۰ میلیارد دلار خبر داد و گفت: برگزاری نشست‌های مشترک اقتصادی می‌تواند زمینه توسعه تبادلات مرزی و کالایی میان دو کشور را فراهم کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت که برای شرکت در دهمین اجلاس کمیته مشترک اقتصادی ایران و پاکستان به اسلام‌آباد سفر کرده است، با اشاره به توافقات اخیر مقامات دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی اظهار کرد: در سفر اخیر وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران به پاکستان، دو طرف درباره فراهم کردن بسترهای لازم برای افزایش مبادلات تجاری توافق کردند.

وی افزود: این رویکرد می‌تواند فصل تازه‌ای را در روابط اقتصادی ایران و پاکستان رقم بزند و در همین راستا، رایزنی‌های مقامات دو کشور برای افزایش سطح همکاری‌های اقتصادی و تجاری نیز افزایش یافته است.

اتابک با بیان اینکه هدف‌گذاری برای رساندن حجم تجارت دو کشور به حدود ۱۰ میلیارد دلار در دستور کار قرار دارد، گفت: برای اجرایی شدن این هدف، هم‌اکنون در پاکستان حضور داریم و تلاش می‌کنیم زمینه‌های لازم برای تحقق این هدف را فراهم کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: الحمدلله روند مبادلات تجاری ایران و پاکستان تاکنون صعودی بوده است و زمینه‌های مشترک زیادی میان دو کشور وجود دارد. همچنین با توجه به شرایط موجود، دو کشور در مناطق مرزی نیز همکاری‌های خوبی دارند.

وی تصریح کرد: انتظار داریم با برگزاری نشست‌های مشترک اقتصادی بتوانیم هم در زمینه تبادلات مرزی و هم در حوزه تبادلات کالایی، همکاری‌ها را توسعه دهیم و در نهایت به اهداف تعیین‌شده در نقشه راه اقتصادی دو کشور دست پیدا کنیم.

برچسب ها: تجارت ، ترانزیت
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