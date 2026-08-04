فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: ۷۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در قالب یک سلسله عملیات توسط تیم های ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرتیپ احمد نگهبان روز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: تیم های عملیاتی ویژه پلیس با اقدامات اطلاعاتی هفت عامل اصلی قاچاق مواد افیونی به استان را به طور نامحسوس تحت نظر قرار دادند.

وی گفت: در این عملیات گسترده که در چند مرحله اجرا شد با دستگیری غافلگیرانه متهمان، ۷۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر که بیش از ۵۰۰ کیلو گرم آن تریاک بوده و ۲ قبضه اسلحه جنگی نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی افزود: پلیس استان همچنین ۵۷۰ معتاد متجاهر را برای معرفی به مراکز بازپروری جمع آوری کرده است.