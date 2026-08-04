باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - طبق بیانیه دفتر امیر قطر، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مورد تحولات اخیر منطقه‌ای از جمله تلاش‌ها برای کاهش تنش‌های آمریکا و ایران و پر کردن شکاف در مواضع آنها گفتگوی تلفنی داشته است.

طبق این بیانیه، ترامپ در طول این تماس تلفنی از نقش قطر در «حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک و تسهیل گفت‌و‌گو» تقدیر کرد، در حالی که شیخ تمیم بر لزوم پیشبرد گفت‌و‌گو و پایبندی همه طرف‌ها به تفاهم‌نامه آمریکا و ایران که در اواسط ژوئن توافق شد، تأکید کرد.

منبع: الجزیره