معاون بهره‌برداری و سرپرست عملیات اربعین شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از انجام ۸۰۰ سورتی پرواز اربعینی از این فرودگاه از ابتدای ماه صفر تاکنون خبر داد و گفت: در این مدت حدود ۱۱۵ هزار زائر به مقصد نجف و بغداد اعزام و از این دو شهر پذیرش شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - جواد صالحی آرتیمانی، معاون بهره‌برداری و سرپرست عملیات اربعین شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، اظهار کرد: از ۲۵ تیرماه، همزمان با آغاز ماه صفر، تا ۱۲ مردادماه، در مجموع ۸۰۰ سورتی پرواز اربعینی انجام شده است.

وی افزود: از مجموع پروازهای انجام‌شده، ۶۷۳ سورتی پرواز مربوط به فرودگاه نجف و ۱۲۷ سورتی پرواز مربوط به نشست و برخاست در فرودگاه بغداد بوده است.

معاون بهره‌برداری شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) ادامه داد: تعداد کل زائران در این بازه زمانی حدود ۱۱۵ هزار نفر بوده است که از این تعداد، حدود ۱۷ هزار زائر به مقصد بغداد و حدود ۹۸ هزار زائر نیز به مقصد نجف اعزام و پذیرش شده‌اند.

صالحی آرتیمانی همچنین درباره نحوه خدمت‌رسانی به زائران در روز اربعین گفت: از ظهر روز اربعین، فعالیت مواکب در قسمت پروازهای خروجی متوقف و خدمت‌رسانی مواکب مستقر در سالن پروازهای ورودی تقویت خواهد شد.

وی تصریح کرد: مواکب مستقر در بخش پروازهای ورودی، با توجه به خستگی زائران، تمرکز بیشتری بر توزیع اقلام خوراکی خواهند داشت.

معاون بهره‌برداری و سرپرست عملیات اربعین شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) افزود: تیم بهداشت مرزی نیز به منظور نظارت سندرومیک، ارائه خدمات تشخیصی و درمانی و همچنین مشاوره پزشکی به زائران، پیش از محل کنترل گذرنامه ورودی مستقر است.

صالحی آرتیمانی خاطرنشان کرد: برای انتقال رایگان زائران در پروازهای ورودی نیز دو دستگاه اتوبوس در نظر گرفته شده است.

وی گفت: این اتوبوس‌ها در طول روز از ساعت ۷ تا ۲۲، زائران را از ترمینال سلام به مقصد مترو شاهد منتقل می‌کنند و در طول شب نیز از ساعت ۲۲ تا ۷ صبح، مسافران را به میدان آزادی انتقال خواهند داد.

 

برچسب ها: پرواز اربعین ، نجف
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