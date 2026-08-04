باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سارباناندا سونوال، وزیر بنادر، کشتیرانی و آبراه‌های هند گفت که یک کشتی هندی در نزدیکی آب‌های سرزمینی یمن مورد حمله قرار گرفت در حالی که همه ملوانان نجات یافتند.

وی در X گفت: "کشتی MSV هندی در نزدیکی آب‌های یمن مورد اصابت یک پرتابه قرار گرفت که باعث واژگونی و غرق شدن کشتی شد. "

وی افزود: هر ۱۴ دریانورد (از جمله ۱۳ هندی) توسط گارد ساحلی یمن نجات یافته و به بندر مخا منتقل شده‌اند.

او به دولت دستور داد تا با هماهنگی همه ادارات، اقدامات فوری را برای اطمینان از ایمنی مطلق ملوانان هندی در منطقه انجام دهد و تمام کمک‌های لازم را به خدمه نجات یافته ارائه دهد.

منبع: تاس